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Inteligencia artificial aplicada al marketing: la Fundación CRUP dicta este miércoles una capacitación con fines solidarios

Estará a cargo de Alejandro Raineri y lo recaudado se destinará íntegramente a acompañar a una institución educativa de la ciudad.

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Fuente: Fundación CRUP·27 de octubre de 2026 a las 08:24 p. m.
Inteligencia artificial aplicada al marketing: la Fundación CRUP dicta este miércoles una capacitación con fines solidarios

La Fundación CRUP realizará este miércoles 28 de octubre una capacitación presencial sobre inteligencia artificial aplicada al marketing, a cargo de Alejandro Raineri. El encuentro comenzará a las 18 en el edificio de la entidad, ubicado en Echeverría 549, primer piso, y tiene un valor solidario de 5.000 pesos.

La propuesta, denominada “Equipo Marketing IA”, está orientada a emprendedores, empresas y profesionales que busquen incorporar estas herramientas a su trabajo cotidiano.

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Una capacitación para “bajar a tierra” la herramienta

Desde la organización plantearon el encuentro como una instancia práctica antes que conceptual. “La tecnología está cambiando la forma de comunicar y trabajar, y desde la Fundación CRUP queremos brindarte herramientas prácticas para que puedas potenciar tu emprendimiento, empresa o desarrollo profesional”, señalaron en la convocatoria.

El eje del taller, según se informó, pasa por “bajar a tierra el uso de la inteligencia artificial aplicada al marketing, aprendiendo a integrarla como un aliado estratégico” en la actividad diaria. Se trata de un enfoque que apunta a la aplicación concreta de estas tecnologías en la gestión comercial y comunicacional, un terreno en el que su adopción avanzó de manera acelerada durante los últimos años.

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El destino de lo recaudado

El encuentro tiene un componente solidario explícito. El valor de la inscripción es de 5.000 pesos y, según precisó la organización, el 100% de lo recaudado se destinará a acompañar a una institución educativa de Pergamino.

Cómo participar

La actividad es presencial y se desarrollará en el edificio de la Fundación CRUP, en Echeverría 549, primer piso, desde las 18. Las consultas e inscripciones se realizan por WhatsApp al 2477-226321.

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