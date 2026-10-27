> Inteligencia artificial aplicada al marketing: la Fundación CRUP dicta este miércoles una capacitación con fines solidarios

Pergamino

Estará a cargo de Alejandro Raineri y lo recaudado se destinará íntegramente a acompañar a una institución educativa de la ciudad.

La Fundación CRUP realizará este miércoles 28 de octubre una capacitación presencial sobre inteligencia artificial aplicada al marketing, a cargo de Alejandro Raineri. El encuentro comenzará a las 18 en el edificio de la entidad, ubicado en Echeverría 549, primer piso, y tiene un valor solidario de 5.000 pesos.

La propuesta, denominada “Equipo Marketing IA”, está orientada a emprendedores, empresas y profesionales que busquen incorporar estas herramientas a su trabajo cotidiano.

Una capacitación para “bajar a tierra” la herramienta Desde la organización plantearon el encuentro como una instancia práctica antes que conceptual. “La tecnología está cambiando la forma de comunicar y trabajar, y desde la Fundación CRUP queremos brindarte herramientas prácticas para que puedas potenciar tu emprendimiento, empresa o desarrollo profesional”, señalaron en la convocatoria.

El eje del taller, según se informó, pasa por “bajar a tierra el uso de la inteligencia artificial aplicada al marketing, aprendiendo a integrarla como un aliado estratégico” en la actividad diaria. Se trata de un enfoque que apunta a la aplicación concreta de estas tecnologías en la gestión comercial y comunicacional, un terreno en el que su adopción avanzó de manera acelerada durante los últimos años.

El destino de lo recaudado El encuentro tiene un componente solidario explícito. El valor de la inscripción es de 5.000 pesos y, según precisó la organización, el 100% de lo recaudado se destinará a acompañar a una institución educativa de Pergamino.