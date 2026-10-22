Las tecnológicas chinas desbordan a Nvidia: pedidos por más de US$35.000 millones en placas que la empresa no puede fabricar

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ByteDance, Alibaba y Tencent encargaron más de tres millones de RTX PRO 5500, según Reuters. La compañía advirtió que entregaría apenas entre el 5% y el 10%.

ByteDance, Alibaba y Tencent encargaron más de tres millones de placas gráficas RTX PRO 5500 de Nvidia, con un precio de lista combinado superior a los 35.000 millones de dólares. Así lo reveló una información exclusiva de Reuters publicada este martes, que cita a dos personas familiarizadas con las negociaciones.

El dato que define la magnitud del fenómeno no es solo el monto, sino la brecha entre lo pedido y lo posible: según el mismo reporte, Nvidia habría advertido a sus socios comerciales que podría entregar apenas entre el 5% y el 10% de los volúmenes solicitados.

Una placa de escritorio para tareas de centro de datos El producto en cuestión no es el chip más avanzado de la compañía. La RTX PRO 5500 es una placa gráfica para estaciones de trabajo, diseñada para computadoras profesionales y no para los grandes clústeres de centros de datos donde habitualmente operan los procesadores de inteligencia artificial de gama alta. Su precio ronda los 11.400 dólares por unidad y su rendimiento sería similar al de la RTX 6000D, según las especificaciones a las que accedió la agencia.

Esa posición intermedia es precisamente lo que la vuelve atractiva para los compradores chinos. Se trata de uno de los chips más potentes a los que pueden acceder bajo los controles de exportación vigentes en los Estados Unidos, que impiden la venta a China del B300, el procesador de centro de datos basado en la arquitectura Blackwell. La RTX PRO 5500 está orientada principalmente a tareas de inferencia de inteligencia artificial y renderizado, más que al entrenamiento de modelos a gran escala.

La demanda duplica la capacidad de producción Los números expuestos por Reuters describen un desequilibrio estructural. Los pedidos totales de clientes chinos superarían los seis millones de unidades, mientras que Nvidia habría indicado que su producción global máxima de RTX PRO 5500 para todo 2027 no excedería los tres millones de placas, considerando todos los mercados del mundo.

TSMC fabrica los chips de Nvidia. La producción global máxima de la RTX PRO 5500 para 2027 no excedería los tres millones de unidades En otras palabras: solo la demanda china duplica lo que la compañía podría fabricar para el planeta entero. Según el reporte, las primeras muestras del producto llegarían en diciembre y los envíos comerciales comenzarían durante el primer trimestre de 2027, cuando Nvidia también iniciará la transición hacia Rubin, su próxima plataforma para centros de datos.

Un indicio del apetito del mercado chino apareció días atrás: la firma Tansun Technology, que cotiza en Shenzhen, informó en una presentación del 13 de octubre que había contratado la compra de 20.000 placas RTX PRO 5500, aunque no identificó al vendedor.

Un giro respecto del año pasado El episodio marca un cambio de actitud de las grandes tecnológicas chinas. Según había informado la propia Reuters el año pasado, esas mismas compañías mostraron inicialmente poco interés en los productos que Nvidia podía ofrecerles bajo las restricciones, y algunas directamente declinaron realizar pedidos.

El vuelco se explicaría por dos factores. Por un lado, un reporte de The Information del mes pasado señaló que Pekín podría permitir a Alibaba y ByteDance adquirir la nueva placa, un dato relevante en un contexto donde el Gobierno chino viene presionando a sus empresas para que privilegien el hardware de fabricación nacional. Por otro, el peso del ecosistema de software CUDA de Nvidia, que sigue siendo el estándar de facto en el desarrollo de inteligencia artificial y cuya migración a alternativas locales implica costos y tiempos considerables.

Consultado por la agencia, un vocero de Nvidia señaló que los fabricantes chinos de chips y placas para estaciones de trabajo registraron un “crecimiento sin precedentes desde 2022”. ByteDance, Alibaba y Tencent no respondieron a los pedidos de comentarios, y TSMC —la fundición taiwanesa que fabrica los chips— declinó hacer declaraciones.

Qué revela el episodio El caso ilustra el estado actual del mercado global de hardware para inteligencia artificial, donde el cuello de botella dejó de ser la demanda para instalarse del lado de la oferta. Las restricciones comerciales redirigen el apetito chino hacia productos de menor potencia, pero el volumen de esos pedidos termina superando igualmente la capacidad industrial disponible.