Insólito: una joven vio a ladrones arrancando su propia moto sin darse cuenta de que era la suya

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Policiales

Una joven sufrió el robo de su motocicleta en inmediaciones del Terraplén del Arroyo y, poco después, vio a dos sospechosos intentando arrancarla sin reconocer que se trataba de su propio rodado.

Una joven de 22 años sufrió el robo de una motocicleta que había dejado estacionada en la zona de Italia e Intendente Biscayart y, de manera insólita, poco después observó a dos jóvenes intentando poner en marcha el vehículo sin advertir que se trataba de su propia moto. Tras alertar a la Policía, el rodado fue recuperado y uno de los sospechosos quedó detenido.

Robo de motocicleta Según relató la damnificada, había dejado su motocicleta Keller 110 cc, de color gris, estacionada en inmediaciones de calle Italia e Intendente Biscayart, en el domicilio de un amigo. Luego salió junto a otras personas hacia el Terraplén del Arroyo para compartir unos mates.

Al regresar hacia la vivienda, advirtieron que la motocicleta ya no se encontraba en el lugar donde había sido estacionada. En ese momento comenzaron a comprender que habían sido víctimas de un robo de motocicleta.

Sin embargo, el episodio tuvo una particularidad que la joven difícilmente olvide. Antes de llegar nuevamente al domicilio, observó junto a sus acompañantes a dos jóvenes que estaban intentando hacer arrancar una motocicleta.

En ese momento no alcanzaron a advertir que el vehículo que los sospechosos intentaban poner en marcha era precisamente el que acababa de ser sustraído.

La moto era suya La joven explicó que, al pasar junto a los sospechosos, no identificaron inmediatamente el rodado como propio. La situación cambió cuando pasó un móvil policial por el sector y decidió comunicarles lo que había ocurrido.

La damnificada puso en conocimiento de los efectivos que su motocicleta había sido sustraída y aportó las características del vehículo, además de sus datos personales. De inmediato, el personal policial transmitió la información para intentar localizar el rodado.

La intervención permitió desplegar un procedimiento que terminó aproximadamente una hora después con una novedad positiva para la víctima: los efectivos lograron encontrar la motocicleta robada y detener a uno de los hombres que se encontraba circulando con ella.

Robo de motocicleta: recuperación De acuerdo con las actuaciones policiales, la damnificada había denunciado el robo de una Keller 110 cc gris, dominio A276GTT, que había quedado estacionada en la vía pública con el traba volante colocado.

La denuncia permitió establecer las características del rodado y activar la búsqueda. En el marco del procedimiento, personal de la SCPP interceptó alrededor de las 04:00 a un hombre que circulaba a bordo de la motocicleta sustraída.

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El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Gálvez y Markintach, donde los efectivos identificaron a JAO, de 38 años, quien se desplazaba en el vehículo que había sido denunciado como robado.

Al momento de la interceptación, la motocicleta circulaba sin el dominio colocado, circunstancia que fue constatada por los uniformados durante el procedimiento.

Detuvieron a un sospechoso Como consecuencia del procedimiento, el sospechoso fue aprehendido y la motocicleta quedó secuestrada para ser sometida a las diligencias correspondientes. También fueron secuestradas prendas de vestir vinculadas con la investigación.

La intervención judicial quedó a cargo de la UFIyJ N.º 2, cuyo fiscal dispuso las medidas procesales correspondientes, entre ellas la notificación de los derechos contemplados en el artículo 60 del Código Procesal Penal y el alojamiento del aprehendido para su posterior audiencia.

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Mientras avanzaban las actuaciones, la joven pudo recuperar su motocicleta, aunque manifestó que no fueron encontrados algunos elementos personales que se encontraban en el vehículo al momento del robo de motocicleta.

Entre los objetos faltantes mencionó una billetera con documentación personal, además de la tarjeta verde y el carnet de conducir.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción del rodado y establecer si las personas observadas por la víctima tuvieron participación en el hecho.