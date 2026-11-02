Inseguridad en San Pedro: la Sociedad Rural reclamó más recursos y cuestionó la ausencia de funcionarios

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La entidad reunió a autoridades policiales, judiciales y municipales para analizar los delitos en el distrito. Hubo fuertes testimonios de víctimas y pedidos de respuestas concretas.

La preocupación por la inseguridad volvió a quedar en el centro de la escena en San Pedro. La Sociedad Rural convocó a una reunión con representantes de distintos organismos para analizar la situación delictiva, escuchar a vecinos damnificados y reclamar mayores recursos para la prevención, en un encuentro atravesado por cuestionamientos ante la ausencia de funcionarios.

Reclamos por los hechos delictivos y testimonios de vecinos damnificados La reunión se desarrolló el viernes 30 de octubre en Eventos Clove, con la participación de representantes judiciales, policiales y municipales. La convocatoria respondió a la preocupación creciente por los episodios delictivos registrados en distintos sectores del partido, tanto en zonas urbanas como rurales.

Uno de los momentos más significativos estuvo marcado por los testimonios de vecinos que fueron víctimas de delitos. Los damnificados expusieron las situaciones que atravesaron y las consecuencias que debieron afrontar, en intervenciones que reflejaron el malestar y la preocupación de quienes reclaman mayores garantías de seguridad.

Los planteos también estuvieron orientados a la necesidad de implementar medidas concretas que permitan evitar nuevos hechos y mejorar la capacidad de respuesta de los organismos responsables.

La fiscal Viviani reclamó más recursos para la prevención y la investigación Entre los participantes estuvo la fiscal María del Valle Viviani, quien volvió a señalar las necesidades materiales que existen para fortalecer las tareas de prevención e investigación de los delitos.

Durante su intervención hizo hincapié en la importancia de contar con mayor infraestructura, cámaras de seguridad, patrulleros y herramientas adecuadas para el trabajo de las fuerzas policiales. Según lo expuesto por la entidad ruralista, estas demandas ya habían sido planteadas en encuentros anteriores con autoridades.

También participaron el jefe de la Patrulla Rural, Rubén Tenorio; el subprefecto Darío Massetta; el segundo jefe, oficial Miguel Nogueira; y el subsecretario municipal de Producción, Industria y Comercio, Ariel Álvarez.

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Sin embargo, la convocatoria estuvo atravesada por el malestar ante la ausencia de otros funcionarios y representantes que habían sido invitados. La Sociedad Rural consideró que la seguridad requiere una participación activa de todos los sectores con responsabilidades institucionales.

El reclamo apuntó a fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Estado, garantizar el acompañamiento a las fuerzas policiales y avanzar con decisiones que permitan resolver las falencias existentes.

La Sociedad Rural seguirá en estado de alerta por la inseguridad en San Pedro La reunión se realizó un día antes de que se conociera la renuncia de Juan Carlos Agüero a la Secretaría de Seguridad municipal. Si bien no se informó una relación directa entre ambos acontecimientos, la proximidad temporal volvió a poner de manifiesto el escenario de preocupación que atraviesa el distrito.

Los episodios delictivos, los reclamos de vecinos y productores y las demandas por mayores recursos representan algunos de los desafíos que deberá afrontar quien quede al frente del área municipal.

Frente a este panorama, la Sociedad Rural anunció que convocará a un nuevo encuentro durante los próximos días para evaluar la evolución de la situación y realizar un seguimiento de los planteos y compromisos asumidos.