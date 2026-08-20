Inscripción a lotes en Urquiza para habitantes del pueblo



En el marco del evento “La Muni en tu pueblo”, que se desarrollará en Urquiza el próximo domingo, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del área de Tierras y Vivienda, inscribirán presencialmente a quienes demanden lotes con servicios y se realizarán planes de regularización de deudas de terrenos, hasta en 4 cuotas. Con las inscripciones se sortearán próximamente seis lotes.



“Vamos a estar inscribiendo de manera presencial a habitantes de la localidad que demanden lotes con servicios. Esa inscripción se va a sumar al registro que ya tenemos de personas de la localidad de Urquiza para realizar en los próximos meses el sorteo de, por el momento, 6 lotes que van a ser adjudicados de los proyectos que ya fueron entregados en su momento. Paralelamente a esto, los pobladores también podrán realizar planes de regularización de deuda, del pago de las cuotas del terreno que habían recibido. En lugar de tener que trasladarse a las oficinas del área de Tierras, podrán hacerlo ahí mismo, en el pueblo, y podrán regularizar en hasta 4 cuotas, haciendo un plan de pago para, de esa manera, regularizar la deuda que tengan hasta el momento”, explicó el secretario de Desarrollo Social Juan Manuel Batallánez.

Asimismo destacó: “Podrán inscribirse familias o personas solas que sean oriundas de la localidad de Urquiza. Es decir, para todas las otras personas del Partido del Pergamino, la inscripción sigue siendo, por el momento, de manera digital, a través de la página web”

Cabe recordar que quienes se inscriban no podrán ser titulares de un bienes inmuebles.