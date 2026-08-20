> Rizobacter lanza Rizopower, una nueva generación de foliares inteligentes que integra nutrición y bioestimulación

Economía y Agro

La compañía presenta una nueva plataforma tecnológica diseñada para acompañar momentos clave del desarrollo de los cultivos mediante la integración de nutrición y bioestimulación en una sola aplicación.

Rizobacter anunció el lanzamiento de Rizopower, su nueva línea de foliares inteligentes, una propuesta tecnológica que representa un nuevo paso en la evolución de la nutrición vegetal. La plataforma integra nutrición y bioestimulación en una misma solución para ayudar a los cultivos a expresar mejor su potencial productivo en momentos de alta demanda fisiológica.

La nueva línea se presenta inicialmente con dos formulaciones: Rizopower Z, orientada principalmente a gramíneas, y Rizopower B, desarrollada para acompañar cultivos donde el boro cumple un rol clave en la construcción del rendimiento. Ambos productos forman parte de una plataforma tecnológica que continuará creciendo con nuevas soluciones basadas en tecnologías innovadoras.

Una nueva categoría de foliares inteligentes Durante años, la nutrición y la bioestimulación fueron abordadas como estrategias complementarias pero independientes. Con Rizopower, Rizobacter propone una nueva forma de pensar las aplicaciones foliares, integrando ambas en una misma herramienta para generar respuestas más eficientes y acompañar los momentos donde el cultivo define gran parte de su potencial productivo.

"La innovación no estuvo en sumar un nutriente o un bioestimulante más, sino en integrarlos de manera inteligente. Rizopower representa una nueva generación de tecnologías foliares que ayudan al cultivo a hacer más en cada etapa de su desarrollo” afirmó Alejandro Sartori, Jefe de Nutrición y Bioestimulación de Rizobacter.

¿Qué hace inteligente a un foliar? La inteligencia detrás de Rizopower surge de la capacidad de combinar nutrición y bioestimulación a través de tecnologías específicamente desarrolladas para responder a diferentes necesidades agronómicas.

Cada integrante de la plataforma incorpora una inteligencia particular. Rizopower Z expresa la inteligencia del Nanozinc sumado al aporte de bioestimulante organomineral, un nutriente esencial para acompañar procesos metabólicos vinculados al crecimiento, la actividad fisiológica y la productividad de las gramíneas.

Rizopower B incorpora la inteligencia del Nanoboro sumado al aporte de bioestimulacion organomineral, orientada a potenciar procesos clave asociados a la floración, el cuaje y la construcción del rendimiento.

La plataforma Rizopower también contempla nuevas generaciones de soluciones basadas en otras inteligencias tecnológicas, como la inteligencia asociada a un nitrógeno más eficiente, presentes en Rizopower N y la inteligencia biológica aportada por microorganismos vivos de Rizopower N- BIO ampliando el alcance de una propuesta concebida para dar respuestas cada vez más precisas a los desafíos de la agricultura moderna.

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Tecnología respaldada por evidencia científica La plataforma Rizopower es el resultado de años de investigación, validación agronómica y evaluación a campo.

En el caso de Rizopower Z, formulado con Nanozinc, los ensayos realizados en distintas regiones trigueras mostraron respuestas consistentes respecto de los tratamientos testigo y frente a fuentes convencionales de zinc foliar. En evaluaciones conducidas en 9 de Julio, Venado Tuerto, Rojas y San Pedro el producto alcanzó incrementos de rendimiento de hasta 465 kg/ha respecto del control sin aplicación y superó en todos los casos al tratamiento realizado con zinc foliar tradicional.

Los resultados obtenidos refuerzan el potencial de esta tecnología para mejorar la eficiencia nutricional del cultivo y acompañar procesos fisiológicos determinantes para la construcción del rendimiento, validando el concepto que impulsa la nueva línea: integrar nutrición y bioestimulación en una única aplicación para lograr respuestas agronómicas más eficientes.

Innovación para la agricultura que viene Con el lanzamiento de Rizopower, Rizobacter reafirma su compromiso con la innovación y consolida una nueva plataforma tecnológica orientada a brindar herramientas cada vez más eficientes a productores, asesores y distribuidores.

La nueva línea representa una evolución en el concepto de nutrición foliar, incorporando tecnologías diferenciales que buscan maximizar la expresión del potencial productivo y responder a las crecientes exigencias de los sistemas agrícolas actuales.