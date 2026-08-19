Hurtó un celular en un comercio y se transfería el dinero que ingresaba a la cuenta del local

> Hurtó un celular en un comercio y se transfería el dinero que ingresaba a la cuenta del local

Policiales

La mujer tomó el teléfono de Martina 24 horas, accedió a la cuenta del comercio y transfirió fondos hasta que la Policía logró identificarla y aprehenderla.

Una mujer fue aprehendida en Pergamino luego de sustraer un teléfono celular de un comercio barrial y utilizarlo para acceder a la cuenta del negocio. Según la investigación, mientras tenía el dispositivo realizaba transferencias del dinero que ingresaba por compras con billeteras virtuales, maniobras que permitieron identificarla y localizarla.

Celular sustraído en Pergamino El episodio ocurrió este martes en el comercio Martina 24 horas, ubicado en la zona de avenida Florencio Sánchez y calle 11 de Septiembre. La empleada que se encontraba atendiendo al público relató que dejó momentáneamente el sector de atención para dirigirse hacia la parte posterior del local y, al regresar, advirtió que el teléfono celular utilizado para las operaciones comerciales ya no estaba.

De acuerdo con el relato aportado posteriormente a los investigadores, la sospechosa habría aprovechado ese instante para tomar el dispositivo y retirarse del lugar. La situación fue comunicada de inmediato al responsable del comercio, quien decidió dar aviso a la Policía ante la posibilidad de que el teléfono pudiera ser utilizado para acceder a información y fondos vinculados con la actividad comercial.

Pergamino y el celular La investigación tomó un giro particular cuando la trabajadora comenzó a advertir movimientos de dinero en la cuenta asociada al teléfono sustraído. Según explicaron desde el comercio, la persona que tenía el dispositivo ingresaba a la cuenta y transfería hacia otra cuenta los montos que iban ingresando por ventas efectuadas mediante billeteras virtuales.

La empleada mantuvo comunicación permanente con efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, a quienes fue informando en tiempo real sobre los movimientos que aparecían en la cuenta. Esa información permitió seguir el recorrido de las operaciones y obtener datos que resultaron determinantes para establecer la identidad de la sospechosa.

De esta manera, cada nueva transferencia realizada desde el teléfono aportaba información que podía ser analizada por los investigadores. La continuidad de las operaciones facilitó la identificación de la persona que presuntamente estaba utilizando el dispositivo y permitió orientar el procedimiento policial para localizarla.

Identificación y aprehensión Con los datos obtenidos durante la investigación, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, lograron interceptar en la vía pública a una mujer de 31 años, a quien identificaron como Brenda Ruth Valentini.

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Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el teléfono celular que había sido denunciado como sustraído del comercio. Se trataba de un equipo Motorola de color gris oscuro, que posteriormente quedó a disposición de la Justicia y fue restituido a la damnificada.

La rápida intervención policial permitió recuperar el dispositivo y, además, reunir elementos vinculados con las operaciones realizadas desde la cuenta comercial luego del hurto. La secuencia investigada quedó incorporada a las actuaciones judiciales iniciadas por el hecho.

Investigación por hurto La causa fue caratulada “Hurto” y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial de Pergamino. La mujer aprehendida fue notificada de los derechos y garantías correspondientes y quedó a disposición de la autoridad judicial.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia realizada por el comercio y del seguimiento inmediato de las operaciones efectuadas desde el teléfono. La información proporcionada por la trabajadora resultó clave para que los investigadores pudieran establecer quién estaba utilizando el dispositivo y actuar antes de que la situación pudiera extenderse.