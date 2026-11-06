Helena Arbeleche arrancó el Campeonato Paulista con triunfo y récord

Deportes

La nadadora pergaminense se impuso en los 200 metros pecho (Infantil 2) con un tiempo de 2m. 42s. 02/100, estableciendo una nueva plusmarca en el certamen que se disputa en Santo André, San Pablo. Este sábado competirá en los 100 metros pecho y los 400 metros medley.

Helena Arbeleche tuvo un estreno a lo grande en suelo brasileño. Este viernes, en la jornada inaugural del Campeonato Paulista Infantil de Verano 2026 que se desarrolla hasta el domingo en Santo André (San Pablo), la nadadora pergaminense se quedó con el primer puesto y estableció un nuevo récord de campeonato en los 200 metros pecho (Infantil 2).

Compitiendo en la categoría Infantil 2 (equivalente a Cadetes 1 en la Argentina), la competidora de 14 años tuvo una actuación sobresaliente y detuvo el cronómetro en 2m. 42s. 02/100 para subirse a lo más alto del podio y dejar su sello con la plusmarca del certamen en su primera presentación.

“Hele” Arbeleche afronta esta prestigiosa cita integrando la selección de la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Fannba), cuya delegación está compuesta por cuatro nadadoras: la pergaminense junto a Guadalupe Altamirano, Valentina Boari y Alma Ortega.

Lo que viene en San Pablo Luego de este gran comienzo que ratifica su gran presente deportivo, la actividad para la nadadora de nuestra ciudad continuará este sábado con una doble exigencia en la pileta paulista: competirá en los 100 metros pecho y en los 400 metros medley (combinados). Además, completará su participación en el torneo nadando la prueba de los 100 metros libres.

Seguí leyendo Policiales La avería del neumático de una moto provocó que terminaran lesionada una pareja de jóvenes