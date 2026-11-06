Llega la Semana de la Cocina Italiana a Pergamino: habrá stands, música, bailes y sorteos en el Parque Belgrano

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Gastronomía

Será el domingo 15 de noviembre, de 12 a 18, en el Salón de Innovación. Convocan a cocineros con carnet de manipulación de alimentos.

El Centro Económico Ítalo Argentino de Pergamino y la Municipalidad organizan una jornada dedicada a la gastronomía italiana, en el marco de la Semana Mundial de la Cocina Italiana. Será el domingo 15 de noviembre, de 12 a 18, en el Salón de Innovación del Parque Belgrano, con entrada abierta a toda la comunidad.

La propuesta incluye stands con patio de comidas, bebidas y postres típicos, además de música en vivo, bailes y sorteos durante el transcurso de la tarde.

Convocatoria a cocineros La organización abrió la inscripción para quienes quieran participar con un stand propio. El requisito excluyente es contar con carnet de manipulación de alimentos, y las propuestas deben estar vinculadas a la cocina italiana.

Los interesados pueden inscribirse a través del enlace que la entidad difundió junto a la convocatoria o comunicarse con el Centro Económico Ítalo Argentino por sus redes sociales, donde funciona como @ceiapergamino.

Qué es la Semana Mundial de la Cocina Italiana El evento se inscribe en una iniciativa de alcance internacional que se celebra cada año en noviembre y que promueve la difusión de la gastronomía italiana en el mundo. En su edición local, la jornada cuenta además con el acompañamiento de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, sede Rosario.

La cocina italiana tiene en Pergamino un arraigo que excede lo gastronómico: la inmigración de ese origen marcó buena parte de la conformación social y productiva de la ciudad y de la región, y esa huella sigue presente en las mesas familiares, en las instituciones y en los oficios.

La invitación del CEIA — CEIA Los datos La Semana de la Cocina Italiana se realizará el domingo 15 de noviembre, de 12 a 18, en el Salón de Innovación del Parque Belgrano. Para consultas sobre participación con stands, el contacto es a través de las redes del Centro Económico Ítalo Argentino.