Habemus Theatrum estrena “La denuncia”, una comedia inspirada en un hecho real

Cultura

La obra de Rafael Bruza, dirigida por José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, subirá a escena este sábado a las 21:00. Con un elenco de seis intérpretes, la propuesta combina humor, enredos y personajes pintorescos para recrear un episodio ocurrido en Las Flores en 1909.

La sala Habemus Theatrum renueva su cartelera con el estreno de “La denuncia”, una propuesta teatral del dramaturgo Rafael Bruza que llegará al escenario este sábado a las 21:00. La puesta, dirigida por José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio, propone un recorrido por el humor popular, los enredos y las situaciones disparatadas, a partir de una historia basada en un hecho real.

El elenco está integrado por Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavellino, Ernesto Carenzo, Nacho Nime y Julia Benedettini, quienes asumen múltiples personajes a lo largo de la representación. La transformación de los intérpretes mediante cambios de vestuario, máscaras, pelucas y recursos corporales constituye uno de los atractivos de una puesta que juega permanentemente con las posibilidades del lenguaje teatral.

El equipo artístico y técnico se completa con la iluminación de Facundo Cruz; el diseño y la realización del vestuario de Bernarda Funes; la ambientación y las redes de Gustavo Bevacqua; el fotomontaje de Laura Riera; las máscaras de Paula Schenone y las pelucas de Luis Furlano. La producción está a cargo de Hacemos Teatro.

Una historia real llevada a la comedia “La denuncia” toma como punto de partida un episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Las Flores en 1909, documentado a través de un auténtico registro policial. A partir de ese material, Rafael Bruza construye una trama de equívocos, personajes singulares y situaciones absurdas, en la que el humor surge tanto de las características de sus protagonistas como de los acontecimientos que se suceden.

La obra propone un universo de figuras rurales y tipos populares, con referencias a la comedia del arte y al sainete. Sus intérpretes multiplican los roles y dan vida a distintos personajes mediante vertiginosos cambios de apariencia, en un dispositivo escénico que no oculta los mecanismos de la representación, sino que los incorpora al juego teatral.

Detrás del tono humorístico también aparecen algunas lecturas sobre cuestiones sociales, como el lugar de la mujer, el ejercicio de la autoridad policial y las relaciones de poder. De este modo, la comedia trasciende el simple juego de enredos y abre la posibilidad de reflexionar sobre las costumbres y los vínculos de otra época.

Próximas funciones Luego del estreno de este sábado, “La denuncia” volverá a presentarse el lunes 9 y los domingos 15, 22 y 29 de noviembre, siempre a las 20:00, en la sala Habemus Theatrum, ubicada en Jujuy 227.