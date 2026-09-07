> Gran actuación del bádminton de Pergamino en el Torneo Regional Zona Centro

Municipalidad de Pergamino

El bádminton de Pergamino volvió a ser protagonista durante el fin de semana. En Rafael Obligado se llevó adelante el II Torneo Regional Zona Centro de Bádminton, organizado por la FEBARA, que reunió a más de 100 competidores de distintas ciudades y contó con la participación de 11 representantes de...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 07 de septiembre de 2026 a las 01:49 p. m.

El bádminton de Pergamino volvió a ser protagonista durante el fin de semana. En Rafael Obligado se llevó adelante el II Torneo Regional Zona Centro de Bádminton, organizado por la FEBARA, que reunió a más de 100 competidores de distintas ciudades y contó con la participación de 11 representantes de la Escuela Deportiva de Pergamino.

El certamen convocó a jugadores de CABA, Florencio Varela, Rauch, Tandil, Los Toldos, General Viamonte, Rojas, Pergamino y Rafael Obligado. La competencia otorgó puntos para el ranking y funciona como instancia clasificatoria para el Torneo Nacional que se disputará en noviembre.

La delegación pergaminense estuvo encabezada por el entrenador y coordinador de la Escuela Deportiva local, Mauro Churín, y tuvo participación tanto en categorías federadas como libres. En total, los representantes de nuestra ciudad cosecharon 6 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce.

Entre las actuaciones destacadas estuvo la de Victorio Goicoechea, quien, siendo jugador de la categoría Sub 17, se impuso en las tres pruebas de Sub 19 en las que participó: individual masculino, dobles masculino junto a Santiago Churín y dobles mixto junto a Martina Espart.

También sobresalió Lenny Keating, de apenas 9 años, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. El joven obtuvo la medalla de oro en individual Sub 11, plata en individual Sub 13 y bronce en dobles masculino Sub 15.

Resultados

En las categorías federadas, Santiago y Mauro Churín obtuvieron el bronce en dobles masculino de la categoría abierta. En Sub 19, Victorio Goicoechea consiguió el oro en individual masculino, junto a Santiago Churín en dobles masculino y con Martina Espart en dobles mixto.

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En Sub 17, George y Liam Keating lograron el bronce en dobles masculino. En Sub 15, Liam y Lenny Keating también alcanzaron el tercer puesto en dobles masculino.

En Sub 13, Lenny Keating consiguió la medalla de plata en individual masculino, mientras que en Sub 11 se quedó con el oro. En esa misma categoría, Máximo Marro obtuvo la medalla de bronce.

Por su parte, en las categorías libres, Justina Dalbo logró la medalla de plata en individual femenino +20; Simon Paul Keating obtuvo la plata en individual masculino +20, y Cintia Trotta y Justina Dalbo alcanzaron el segundo puesto en dobles femenino +30.

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