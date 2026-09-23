Cuarto puesto para Francisco Reverter en la Gran Final Argentina de Rotax

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Finalizó en un destacado cuarto puesto en Sunchales en la divisional Mini Max, a solo un punto del tercero. Esta fecha especial otorgó tickets para el Mundial de Portugal.

El Kartódromo Sudamericano de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, fue el epicentro del karting nacional el fin de semana pasado con el desarrollo de la Gran Final Argentina de Rotax 2026. Este evento especial, disputado fuera del calendario regular del campeonato, entregó cupos (tickets) para integrar la delegación argentina en la prestigiosa RMC Grand Finals 2026, certamen mundial que tendrá lugar del 7 al 14 de noviembre en Portimão, Portugal.

En ese exigente escenario, el pergaminense Francisco Reverter, de 11 años, volvió a ratificar su notable momento competitivo en la categoría Mini Max al culminar cuarto en el clasificador general, quedando a un solo punto de subir al podio en una grilla que convocó a 22 karts.

Exigencia al límite en pista La competencia contó con un formato de alta demanda física y conductiva, distribuyendo la actividad central entre sábado y domingo mediante tres clasificaciones y tres finales que determinaron el resultado por sumatoria de puntos.

En su segunda presentación oficial al volante de su nuevo chasis Tony Kart modelo 2026 —con el que venía de lograr un resonante tercer puesto y su primer podio en Zárate—, "Fran" demostró una rápida adaptación al trazado santafesino. En la primera final sabatina, el piloto de Pergamino finalizó en un brillante tercer lugar. Luego, completó la segunda fina del sábado y la tercera el domingo en el quinto puesto, lo que le permitió acumular las unidades necesarias para quedar en el cuarto lugar, a solo un punto de meterse entre los tres mejores del fin de semana. El ganador y adjudicatario del codiciado pasaje al Mundial de Portugal en la Mini Max fue Juan Cruz Davancens.

Seguí leyendo Deportes Francisco Reverter e Iván Viscovich lograron su primer podio en Rotax