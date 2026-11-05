Fracasó la negociación entre la UTA y La Nueva Perla y el conflicto continuará sin solución

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Pergamino

Tras el fracaso de las conversaciones de hoy, las autoridades laborales establecieron un nuevo encuentro para el próximo jueves, instancia en la que las partes volverán a sentarse para intentar encontrar una alternativa.

La reunión que mantuvieron este jueves al mediodía representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la empresa La Nueva Perla en la Delegación Pergamino del Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo. Las partes no lograron acercar posiciones respecto de la deuda salarial que mantiene la firma con sus trabajadores y la próxima audiencia fue fijada para el jueves de la semana que viene.

El encuentro se desarrolló en un contexto de conflicto por la falta de pago de los haberes y las diferencias entre el gremio y la empresa concesionaria del transporte público de pasajeros de Pergamino y las localidades de Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro.

De acuerdo con lo que pudo saber LA OPINIÓN, durante la negociación los representantes de La Nueva Perla expusieron las dificultades económicas que atraviesa la firma y reconocieron que, por el momento, no cuentan con los recursos suficientes para afrontar la totalidad de la deuda que reclaman los trabajadores.

Si bien la empresa realizó una entrega de dinero que permitió cancelar los salarios correspondientes al mes pasado, ese desembolso no alcanzó para resolver el conjunto de las obligaciones pendientes. De esta manera, la situación continúa sin una salida concreta y las posiciones se mantienen distantes.

Desde el sector sindical esperan una respuesta que permita regularizar los pagos y encontrar una solución al reclamo salarial. Sin embargo, la falta de fondos que manifestó la empresa durante la audiencia impidió avanzar hacia un entendimiento que pudiera destrabar el conflicto.

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Una nueva audiencia Tras el fracaso de las conversaciones de hoy, las autoridades laborales establecieron un nuevo encuentro para el próximo jueves, instancia en la que las partes volverán a sentarse para intentar encontrar una alternativa.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa alrededor del servicio de transporte público de pasajeros en Pergamino. La Nueva Perla tiene a su cargo los recorridos urbanos y las conexiones con las localidades del Partido, por lo que la continuidad del conflicto también repercute en los usuarios que dependen diariamente de los colectivos para trasladarse.