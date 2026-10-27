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Fondo Educativo 2026: finalizaron las obras de reparación y pintura en la Escuela Técnica Nº 2

El intendente Javier Martínez recorrió el establecimiento junto a autoridades educativas. Los trabajos incluyeron la impermeabilización de sectores del techo, la construcción de un sobretecho y la pintura de paredes, cielorrasos y aberturas. En la mañana de este martes, el intendente de Pergamino Javier Martínez, visitó la Escuela de Educación...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·27 de octubre de 2026 a las 01:04 p. m.
Fondo Educativo 2026: finalizaron las obras de reparación y pintura en la Escuela Técnica Nº 2


El intendente Javier Martínez recorrió el establecimiento junto a autoridades educativas. Los trabajos incluyeron la impermeabilización de sectores del techo, la construcción de un sobretecho y la pintura de paredes, cielorrasos y aberturas.

En la mañana de este martes, el intendente de Pergamino Javier Martínez, visitó la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 para recorrer las instalaciones y observar la finalización de las obras realizadas en el establecimiento, con financiamiento del Fondo Educativo 2026.

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Durante la recorrida estuvo acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Mariano Bocanera, el director de la institución, Mario Sánchez, y demás autoridades del ámbito educativo.

Los trabajos contemplaron distintas intervenciones para mejorar las condiciones edilicias de la escuela. Según detalló Sánchez, se impermeabilizaron sectores de la cubierta del techo, con una superficie de 180 metros cuadrados, mediante la colocación de membrana asfáltica. Además, se construyó un sobretecho de chapa con estructura metálica de perfiles tipo C, que abarca 124 metros cuadrados.

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A estas tareas se sumaron trabajos de pintura en paredes, cielorrasos y aberturas, que alcanzaron una superficie total de 3.400 metros cuadrados.

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Por su parte, Bocanera destacó la importancia de los recursos destinados al mantenimiento de los edificios escolares y señaló: “El Fondo Educativo es fundamental para el mantenimiento de los establecimientos escolares y esto demuestra que el Fondo genera este tipo de resultados. Seguimos trabajando con el Municipio para tener todas las escuelas del distrito en óptimas condiciones”.

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La recorrida permitió observar el resultado de las intervenciones realizadas y reafirmar la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y el Consejo Escolar para atender las necesidades de infraestructura de las instituciones educativas del Partido de Pergamino.

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