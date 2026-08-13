Finaliza el juicio por jurado de la denuncia por abuso de un hijo contra el padre

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Policiales

El viernes será la última jornada de debate en la que declarará el acusado y las partes expondrán los alegatos finales a los ciudadanos integrantes del jurado popular. La Fiscalía y la querella van por la condena y la defensa por la absolución.

Este viernes, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1, llegará a su instancia decisiva el proceso que comenzó el lunes contra un rosarino de 37 años, sometido a juicio por una denuncia de presunto abuso sexual contra su hijo, quien tenía cuatro años cuando habrían ocurrido los episodios investigados.

Declaración del acusado En la jornada de este viernes está previsto que declare el acusado y se someta a las preguntas de la abogada defensora y pueda ser indagado por el fiscal Nelson Mastorchio y el abogado querellante Maximiliano Brajer.

Será la oportunidad de contarle en primera persona a los integrantes del jurado popular su versión del caso que lo tiene detenido en una unidad penal provincial.

Alegatos de clausura El fiscal Nelson Mastorchio, la instructora judicial María José Suárez y el abogado querellante Maximiliano Brajer integran el banquillo de la acusación. LA OPINION Luego será el momento de los alegatos de clausura del fiscal Mastorchio, el abogado querellante Brajer y la abogada defensora Georgina Tolosa.

La Fiscalía expondrá a los integrantes del jurado las pruebas que configuran elementos de cargo para sostener la acusación contra el imputado y así también lo hará el abogado Brajer en representación de los intereses de la mamá.

En tanto, la abogada defensora sostendrá la inocencia de su cliente basada en que no lograron destruir el estado de inocencia y que la acusación estaría vinculada a una disputa entre adultos.

La abogada Georgina Tolosa defiende al acusado, un sujeto de 37 años de edad. Instrucciones al jurado El juez Guillermo Burrone preside las audiencias de juicio oral por jurados. LA OPINION El juez Guillermo Burrone tendrá el trabajo de brindar las instrucciones al jurado previo a retirarse a deliberar sobre el veredicto al que van a llegar de acuerdo a la votación que hagan sobre la no culpabilidad o culpabilidad.

Deliberación ciudadana Los doce ciudadanos del jurado popular se reunirán en la sala de deliberación y cada uno expondrá su voto fundamentado sobre cuál debe ser el veredicto y una vez que la votación consolide una decisión darán a conocer que lograron un fallo para ser comunicado en la sala ante el juez Burrone.

Culpabilidad o no culpabilidad El sujeto permanece con presunción de inocencia y será el jurado popular el encargado de establecer, luego de escuchar a las partes y valorar la prueba, si corresponde declarar su culpabilidad o no culpabilidad.

El caso tiene como eje una relación familiar que comenzó en Rosario y que, después de la separación de la pareja, continuó a través del vínculo entre el padre y el niño. La madre, oriunda de Pergamino, regresó posteriormente a esta ciudad junto con su hijo para continuar aquí la crianza. En ese contexto se acordó un régimen de comunicación para que el progenitor mantuviera contacto periódico con el menor.

La acusación sostiene que durante algunas de esas visitas parentales se habrían producido los hechos denunciados. La investigación se inició a partir de manifestaciones que el niño habría realizado a su madre y que luego fueron abordadas mediante mecanismos especiales previstos para casos en los que aparecen involucrados menores de edad.

Una acusación discutida Desde el inicio del proceso, la Fiscalía y la representación de la querella sostuvieron una hipótesis incriminatoria y solicitaron que el imputado sea considerado penalmente responsable. En sentido contrario, la defensa planteó una interpretación diferente y sostuvo que su asistido no tiene relación con el delito investigado.

La abogada defensora Georgina Tolosa, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, cuestiona la versión acusatoria y sostiene que la denuncia podría encontrarse vinculada con un conflicto entre adultos y con la continuidad del vínculo entre el padre y su hijo.

Por el Ministerio Público intervienen el fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez. En representación de los intereses de la madre participa como querellante el abogado Maximiliano Brajer. El lunes quedaron designados doce ciudadanos titulares y seis suplentes, todos mayores de 21 años y con paridad de género.

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El juez Guillermo Burrone tiene a su cargo la conducción de las audiencias, el cumplimiento de las reglas procesales y las instrucciones que recibirá el cuerpo popular al momento de deliberar. La valoración de la prueba y la determinación sobre la culpabilidad corresponderán a los ciudadanos.

Testimonios ante ciudadanos El martes y el miércoles estuvieron destinados principalmente a la comparecencia de testigos y peritos propuestos por la Fiscalía y la querella. Entre las declaraciones incorporadas se encuentran aquellas relacionadas con el entorno familiar del niño y con distintos aspectos de la investigación iniciada después de la denuncia.

Uno de los momentos relevantes estuvo vinculado con la declaración del menor mediante el mecanismo de Cámara Gesell. Durante las audiencias se exhibió ante los ciudadanos el registro audiovisual de aquella entrevista, realizada durante la etapa investigativa con los recaudos establecidos para la participación de niños en procesos relacionados con delitos contra la integridad sexual.

La madre del niño también prestó declaración y respondió preguntas formuladas por las partes. Su testimonio estuvo relacionado con las circunstancias que rodearon la denuncia, la dinámica familiar y diferentes situaciones vinculadas al contacto que el menor mantenía con su padre.

La otra mirada Ayer, jueves, fue el turno de las personas propuestas por la defensa. La estrategia procuró aportar elementos destinados a cuestionar la reconstrucción de los acontecimientos planteada por la acusación y a sostener que existen circunstancias familiares que deben ser contempladas al momento de interpretar la denuncia.

También declararon personas y profesionales cuya intervención había tenido lugar durante la etapa de instrucción. Sus explicaciones permitieron abordar procedimientos, evaluaciones y conclusiones incorporados al expediente antes de la instancia oral. Las partes tuvieron oportunidad de formular preguntas y señalar los aspectos relevantes para sus posiciones.

La defensa sostiene que la relación entre los adultos constituye un elemento necesario para comprender el origen de la denuncia. La acusación, por su parte, procurará demostrar que los elementos reunidos durante la investigación permiten sostener la hipótesis presentada ante los ciudadanos.

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Etapa de alegatos Con la finalización de la producción testimonial se abre una de las instancias centrales del proceso. Fiscalía, querella y defensa tendrán la posibilidad de formular sus alegatos finales, ordenar los argumentos expuestos durante las cinco jornadas y explicar cuál consideran que debe ser la conclusión que surja de la prueba incorporada.

Luego de escuchar los alegatos, el juez impartirá al cuerpo popular las instrucciones necesarias para la deliberación. Los ciudadanos deberán analizar la prueba y establecer si se encuentra acreditada la responsabilidad penal atribuida al imputado. La decisión deberá adoptarse conforme a las reglas específicas del juicio por jurados y a las pautas jurídicas explicadas por el magistrado.

El veredicto deberá establecer si la acusación logró superar el estándar de certeza requerido para una declaración de culpabilidad. En caso contrario, corresponderá una decisión de no culpabilidad. Hasta que exista una resolución, el hombre mantiene plenamente vigente su presunción de inocencia.

Una decisión trascendente La deliberación será el punto culminante de un debate que permitió confrontar dos interpretaciones sobre una misma denuncia. De un lado, la acusación sostiene que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad al imputado; del otro, la defensa afirma que esos elementos no permiten vincularlo con los hechos y plantea una explicación relacionada con el conflicto familiar.

La decisión deberá surgir de la valoración conjunta de la evidencia. No será el resultado de una sola declaración ni de una única pericia, sino de la consideración integral de aquello que las partes pudieron incorporar, preguntar y discutir ante los ciudadanos. El desenlace de esta jornada permitirá conocer la conclusión del jurado popular sobre la acusación formulada contra el sujeto de 37 años.