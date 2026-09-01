FICPBA 2026: llega el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires

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Cultura

La cuarta edición 2026 del FICPBA se realizará en La Plata y 60 municipios bonaerenses. En la apertura se rendirá homenaje a grandes artistas argentinos.

Del 2 al 9 de septiembre, la ciudad de La Plata será la sede del 4° Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, un evento que además contará con proyecciones en 60 municipios bonaerenses. También en el marco de FICPBA -que organiza el Instituto Cultural- se realizará el Mercado Internacional Audiovisual (MIA Buenos Aires) del jueves 3 al sábado 5.

La cuarta edición contará nuevamente con una Selección Oficial en Competencia, dividida en cinco secciones: Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción, Competencia Internacional de Largometrajes Documentales, Competencia Internacional de Cortometrajes (ficción, documental y/o animación), Competencia de Largometrajes Bonaerenses (ficción y documental) y Competencia de Cortometrajes Bonaerenses.

En cada categoría, jurados internacionales otorgarán premios a las mejores producciones, direcciones, actuaciones, guiones, fotografía, diseño sonoro, música original y más, destacando también la innovación artística. Para las categorías bonaerenses, los participantes deberán acreditar su identidad bonaerense mediante formación, residencia o temática de la obra.

Además, el festival incluirá una Selección Oficial Fuera de Competencia, con secciones no competitivas como Panorama Argentino, Festival de Festivales, Mujeres y Disidencias, Diversos Panoramas Internacionales y FICPBITA, dedicado a las infancias

FICPBA, que cuenta con la dirección de Paula de Luque, tuvo su primera edición en 2023 y contó con una asistencia de público cercana a 25 mil personas y con más de 200 proyecciones provenientes de 26 países. En el 2025 fueron más de 50 mil espectadores, 197 funciones y 45 premieres.

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El FICBA y sus homenajes Durante la ceremonia de apertura en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino habrá un concierto de la Camerata Académica y el Coro infantil con música de películas.

Además habrá un homenaje a grandes artistas: Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Alejandra Flechner, Lorena Vega, Adrián Caetano, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini. Finalmente habrá un reconocimiento especial para Charly García.