Expo Futuro 2026: una jornada para ayudar a los jóvenes a elegir su futuro

> Expo Futuro 2026: una jornada para ayudar a los jóvenes a elegir su futuro

Municipalidad de Pergamino

El próximo 19 de agosto, de 8 a 17 horas, el HUB de Innovación del Parque Belgrano será sede de la primera edición de Expo Futuro 2026, un encuentro destinado a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario que reunirá propuestas de orientación vocacional, innovación, educación y empleo.La...

El próximo 19 de agosto, de 8 a 17 horas, el HUB de Innovación del Parque Belgrano será sede de la primera edición de Expo Futuro 2026, un encuentro destinado a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario que reunirá propuestas de orientación vocacional, innovación, educación y empleo.

La iniciativa busca brindar herramientas para que los jóvenes puedan proyectar su futuro académico y profesional a través de experiencias interactivas, charlas inspiradoras y el contacto directo con universidades, profesionales y referentes del mundo de la innovación.

Uno de los ejes centrales de la jornada serán las charlas motivacionales, abiertas a toda la comunidad. Entre los invitados estará Horacio Llovet, CEO de Nawaiam y referente en inteligencia artificial y gestión del talento, quien presentará la conferencia «El futuro es tuyo: las carreras que moverán el mundo mañana».

También se desarrollará el panel «ADN Innovador: tres emprendedores pergaminenses que están transformando el mundo», con la participación del bioingeniero Alejandro Bisi, creador de GiveMove; la especialista en malezas del INTA Pergamino, Victoria Buratovich; y el emprendedor tecnológico Andrés Mac Allister, quien compartirá su experiencia desde Pergamino hasta Silicon Valley desarrollando infraestructura para inteligencia artificial.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer un espacio con información sobre más de 900 carreras disponibles en Argentina, conocer las profesiones estratégicas con mayor proyección, acceder a un portal de becas y realizar un test gratuito de orientación vocacional desarrollado por Nawaiam. A través de un videojuego de 15 minutos, la herramienta analiza fortalezas y entrega un informe personalizado con las carreras más afines a cada perfil.

Seguí leyendo Región Provincia redobló los controles de seguridad vial y Pergamino no fue la excepción

La propuesta también incluirá los Livings de Estudiantes, donde universitarios compartirán sus experiencias de manera abierta, y las Rondas Profesionales, un formato de encuentros breves que permitirá dialogar cara a cara con especialistas de áreas como biotecnología, ciencia de datos y otras disciplinas vinculadas al desarrollo productivo.

Además, habrá espacios interactivos con empresas e instituciones, entre ellos la Experiencia Larti Innova, una plataforma itinerante que acerca a los jóvenes al potencial tecnológico y sustentable del agro. El recorrido se completará con sectores de streaming en vivo, espacios recreativos y un after de cierre.