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Expo Futuro 2026: una jornada para ayudar a los jóvenes a elegir su futuro

El próximo 19 de agosto, de 8 a 17 horas, el HUB de Innovación del Parque Belgrano será sede de la primera edición de Expo Futuro 2026, un encuentro destinado a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario que reunirá propuestas de orientación vocacional, innovación, educación y empleo.La...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·04 de agosto de 2026 a las 12:35 p. m.
Expo Futuro 2026: una jornada para ayudar a los jóvenes a elegir su futuro

El próximo 19 de agosto, de 8 a 17 horas, el HUB de Innovación del Parque Belgrano será sede de la primera edición de Expo Futuro 2026, un encuentro destinado a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario que reunirá propuestas de orientación vocacional, innovación, educación y empleo.

La iniciativa busca brindar herramientas para que los jóvenes puedan proyectar su futuro académico y profesional a través de experiencias interactivas, charlas inspiradoras y el contacto directo con universidades, profesionales y referentes del mundo de la innovación.

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Uno de los ejes centrales de la jornada serán las charlas motivacionales, abiertas a toda la comunidad. Entre los invitados estará Horacio Llovet, CEO de Nawaiam y referente en inteligencia artificial y gestión del talento, quien presentará la conferencia «El futuro es tuyo: las carreras que moverán el mundo mañana».

También se desarrollará el panel «ADN Innovador: tres emprendedores pergaminenses que están transformando el mundo», con la participación del bioingeniero Alejandro Bisi, creador de GiveMove; la especialista en malezas del INTA Pergamino, Victoria Buratovich; y el emprendedor tecnológico Andrés Mac Allister, quien compartirá su experiencia desde Pergamino hasta Silicon Valley desarrollando infraestructura para inteligencia artificial.

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Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer un espacio con información sobre más de 900 carreras disponibles en Argentina, conocer las profesiones estratégicas con mayor proyección, acceder a un portal de becas y realizar un test gratuito de orientación vocacional desarrollado por Nawaiam. A través de un videojuego de 15 minutos, la herramienta analiza fortalezas y entrega un informe personalizado con las carreras más afines a cada perfil.

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La propuesta también incluirá los Livings de Estudiantes, donde universitarios compartirán sus experiencias de manera abierta, y las Rondas Profesionales, un formato de encuentros breves que permitirá dialogar cara a cara con especialistas de áreas como biotecnología, ciencia de datos y otras disciplinas vinculadas al desarrollo productivo.

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Además, habrá espacios interactivos con empresas e instituciones, entre ellos la Experiencia Larti Innova, una plataforma itinerante que acerca a los jóvenes al potencial tecnológico y sustentable del agro. El recorrido se completará con sectores de streaming en vivo, espacios recreativos y un after de cierre.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse por mensaje directo a los perfiles de Instagram @adl.pergamino o @jovenesperga, o por WhatsApp a los números 2477-530183 y 2477-665731.

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