> Expo Futuro 2026 reunió a cientos de jóvenes y acercó nuevas herramientas para pensar el futuro

Municipalidad de Pergamino

La primera edición de Expo Futuro 2026 que se llevó a cabo en el Parque Belgrano tuvo una amplia convocatoria de estudiantes secundarios de Pergamino y las localidades del Partido. El encuentro, organizado por la Agencia de Desarrollo Local, en conjunto con la Subsecretaría de Educación y la Dirección de...



La primera edición de Expo Futuro 2026 que se llevó a cabo en el Parque Belgrano tuvo una amplia convocatoria de estudiantes secundarios de Pergamino y las localidades del Partido. El encuentro, organizado por la Agencia de Desarrollo Local, en conjunto con la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Juventud, contó con 672 jóvenes inscriptos y también recibió a estudiantes de distintas escuelas de la ciudad que se acercaron sin inscripción previa, entre ellos estudiantes de Colón y Salto.

Durante toda la jornada, los jóvenes participaron de propuestas vinculadas con la orientación vocacional, la educación, el empleo, la innovación y el emprendedurismo, con el objetivo de acercarles información y herramientas para tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.

Uno de los principales momentos de la jornada fue el lanzamiento del Portal de Oportunidades, una nueva herramienta que concentra en un mismo lugar información sobre las casi 900 carreras universitarias y terciarias disponibles en el país, informes sobre las tendencias del mercado laboral y una amplia oferta de becas nacionales, provinciales, municipales y universitarias.

“Hubo 672 inscriptos, pero durante la jornada también se acercaron muchas escuelas que no se habían anotado previamente. Pudimos recibirlas y tomar sus datos para seguir vinculándonos con ellas y acercarles las herramientas que presentamos”, explicó Aurelia Furnari, responsable de la Agencia de Desarrollo Local.

La jornada también ofreció la posibilidad de realizar un test de orientación vocacional a través de Nawaiam, además de espacios de interacción con estudiantes universitarios, propuestas recreativas y distintas experiencias pensadas para que los jóvenes pudieran conocer de manera directa opciones de estudio y trabajo.

Otro de los ejes fueron las charlas. Horacio Llovet, CEO de Nawaiam y especialista en inteligencia artificial y gestión del talento, habló sobre las tendencias que marcarán el mercado laboral y las habilidades que serán necesarias en los próximos años.

También hubo un espacio dedicado al emprendedurismo y la innovación, con la participación de tres pergaminenses que desarrollan proyectos en distintos ámbitos: Alejandro Bisi, creador de GiveMove; Victoria Buratovich, especialista del INTA y docente universitaria; y Andrés Mac Allister, quien actualmente desarrolla su proyecto vinculado a la inteligencia artificial en Silicon Valley.

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“Fue muy importante poder mostrarles a los chicos que hay pergaminenses desarrollando proyectos muy interesantes en distintos lugares y sectores, y que también existen caminos vinculados con la innovación, la ciencia, la tecnología y el emprendedurismo”, señaló Furnari.

De la Expo Futuro participaron estudiantes de escuelas de Acevedo, Alfonso, Ocampo, El Socorro, Urquiza y Rancagua, además de instituciones educativas de la ciudad, entre ellas las escuelas Técnica N° 1 y Agrotécnica, las escuelas secundarias N° 4, 14 y 20, Colegio san José de los Hermanos Maristas, San Pablo, ICADE, San Agustín, Santa Julia, Instituto Comercial Gianelli y Monseño Scalabrini.

La propuesta buscó así ampliar el acceso a información que muchas veces se encuentra dispersa y generar un espacio donde los jóvenes pudieran preguntar, experimentar, conocer nuevas profesiones y empezar a imaginar qué quieren para su futuro.