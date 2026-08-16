Expo Futuro: una jornada para que los jóvenes decidan con información y experiencias reales

Pergamino

El miércoles próximo, de 8:00 a 17:00, el parque Belgrano será sede de una propuesta inédita con test vocacional, charlas y estaciones interactivas.

La Municipalidad de Pergamino presentó la Expofuturo 2026, una jornada pensada para los jóvenes que están por elegir qué estudiar. Será el miércoles próximo, de 8:00 a 17:00, en el parque Belgrano, organizada por la Agencia de Desarrollo Local, la Dirección de Juventud y la Subsecretaría de Educación. Ya hay 150 inscriptos.

Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local, y Gabriel Pereyra, director de Juventud, presentaron la propuesta en los estudios de LO Play. "La Expofuturo es una iniciativa que llevamos a cabo por primera vez entre distintas áreas de la Municipalidad", explicó Furnari. "La idea principal es que los chicos que están por decidir qué carrera estudiar, que están definiendo su futuro —una etapa que no siempre es fácil ni lineal, cargada de incertidumbre—, lo hagan de manera informada, con herramientas, pero también con experiencias de otros que ya transitaron esa etapa".

Una de las actividades centrales serán los livings con estudiantes universitarios que hoy atraviesan la vida académica, para que los chicos puedan escuchar en primera persona cómo es la experiencia, y encuentros con profesionales que contarán cómo es un día de trabajo en sus disciplinas.

Test vocacional con inteligencia artificial Entre las herramientas que ofrecerá la jornada, Furnari destacó una en particular: el test vocacional desarrollado por la plataforma Nawaiam, creada por el pergaminense Horacio Llovet, quien además será uno de los expositores del evento. "Durante 15 minutos jugás a un videojuego que te pone en una situación de crisis y, al finalizar, la plataforma arma con inteligencia artificial un informe personalizado que detecta habilidades, debilidades, qué aptitudes tenés y qué tipo de líder podés llegar a ser", detalló la directora. "Lo más importante es que es un test vocacional gratuito para todos los chicos que participan. Creemos que es la herramienta más valiosa que se van a llevar de esta expo".

La propuesta se completa con un portal de información que los asistentes recibirán al finalizar el recorrido por las estaciones. Allí encontrarán las cerca de 900 carreras de universidades públicas y privadas que existen en el país, las tendencias del mercado laboral, las profesiones más demandadas y el listado de becas nacionales, provinciales y locales, incluidas las que Pergamino otorga desde hace tiempo para los niveles primario, secundario y universitario. "También es importante que sepan cuáles son las carreras estratégicas para el desarrollo del país", subrayó Furnari. "Hoy las ingenierías y todo lo vinculado a la tecnología son carreras con alta demanda para el desarrollo de la Argentina y para el desarrollo local".

Charlas, estaciones interactivas y un cierre distendido La jornada incluirá un ciclo de charlas abierto a todo público. A las 10, Llovet hablará sobre lo que el mercado laboral demanda hoy; luego, tres emprendedores pergaminenses contarán qué significa emprender en la actualidad. Habrá además estaciones interactivas, entre ellas un camión de la empresa Larti Innova al que los chicos podrán subir para vivir una experiencia de unos 20 minutos.

Seguí leyendo Región San Antonio de Areco logró 12 distinciones y dos pases a la Feria Provincial de Ciencias

La Dirección de Juventud tendrá su propio espacio en el galpón del parque, con una propuesta recreativa para hacer una pausa entre estación y estación, y después de las 15:00 habrá un espacio de encuentro para compartir un momento distendido. "No todo es estudiar: la idea es que también puedan vincularse", señaló Pereyra, quien celebró la convocatoria: "Cuando Aure nos convocó, más que contentos. Es esta toma de decisiones, esa experiencia, y que más allá de todo los chicos se vayan motivados, a decir: 'Voy a estudiar, voy a vivirlo'".

Sobre el clima que perciben entre los adolescentes, Pereyra fue claro: la ansiedad por el futuro es un tema permanente. "Es algo que venimos trabajando siempre con los chicos. La secundaria por ahí te la tomás más relajado; la universidad es algo diferente. Creo que lo más lindo que se van a llevar de esta Expofuturo es esa experiencia con universitarios que ya dieron bastantes pasos en el camino y con profesionales jóvenes que tienen proyectos muy innovadores. Es decir: si ellos pudieron, yo también voy a poder", reflexionó.

Seguí leyendo Región San Pedro: La educación en Los Cazadores suma aulas modulares por el aumento de estudiantes

Furnari sumó una mirada sobre el contexto: "Estamos en una sociedad donde se vive con mucha ansiedad y el éxito parece que tiene que ser inmediato. Lo que tratamos de instalar en los chicos es que lo más importante es estudiar: el título te da una manera de pensar. Y lo segundo es que este proceso no es lineal: tiene idas y vueltas, a lo mejor podés dejar una carrera, empezar otra, y podés empezar trabajando en una profesión y terminar en otra. Ya no es como antes, cuando uno estudiaba para contador y se jubilaba como contador".