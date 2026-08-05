Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

San Pedro: La educación en Los Cazadores suma aulas modulares por el aumento de estudiantes

Los nuevos módulos permitirán sumar espacios para los tres niveles educativos y responder al crecimiento sostenido de la matrícula.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
05 de agosto de 2026 a las 02:00 p. m.
San Pedro: La educación en Los Cazadores suma aulas modulares por el aumento de estudiantes

La comunidad educativa del barrio Los Cazadores de la ciudad de San Pedro contará próximamente con nuevas aulas modulares destinadas a ampliar la capacidad del establecimiento escolar. La iniciativa busca acompañar el incremento de la matrícula en la localidad y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones de nivel inicial, primario y secundario.

Los Cazadores suma aulas modulares para atender el crecimiento de la matrícula

La llegada de las estructuras fue supervisada por el director de Educación, Alan Ocampo, y el delegado municipal, Carlos García, quienes recibieron los módulos que serán incorporados al predio educativo. La ampliación permitirá generar nuevos espacios para responder al aumento sostenido de estudiantes, especialmente en el nivel secundario.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario

31/7, 10:24 a. m.
Una vecina de Rojas murió en un brutal accidente en la Autopista Córdoba-Rosario
2

Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista

27/7, 04:03 p. m.
Ciclismo en Salto: una competencia terminó con golpes tras una polémica agresión en la pista
3

San Antonio de Areco: Galpón Chamico fortalece su propuesta cultural y anuncia nuevos espectáculos para agosto en Areco

2/8, 10:43 a. m.
San Antonio de Areco: Galpón Chamico fortalece su propuesta cultural y anuncia nuevos espectáculos para agosto en Areco
4

Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes

1/8, 10:45 a. m.
Rojas: Violenta pelea en la fiesta de La Delia, una joven fue agredida y crecen los interrogantes
5

Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión

30/7, 12:23 p. m.
Ramallo: Hallaron un artefacto sospechoso en un camino rural y descartaron riesgo de explosión

La gestión para concretar esta incorporación fue impulsada por el intendente Cecilio Salazar ante la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lambezat.

Comenzarán los trabajos para poner en funcionamiento los nuevos espacios

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en los próximos días se iniciarán las tareas de acondicionamiento necesarias para habilitar las aulas. Entre los trabajos previstos se encuentran la instalación eléctrica, la colocación de equipos de aire acondicionado y la adecuación de la infraestructura para integrar los módulos al edificio existente.

Publicidad

Seguí leyendo

Rojas: El SUM del Barrio Evita avanza con nuevas etapas de construcción para la comunidad
Región

Rojas: El SUM del Barrio Evita avanza con nuevas etapas de construcción para la comunidad

Una vez finalizadas estas obras, los nuevos espacios estarán en condiciones de ser utilizados por la comunidad educativa.

Más infraestructura educativa para fortalecer la enseñanza en la localidad

La incorporación de aulas modulares forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar y garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en Los Cazadores. Con esta ampliación, se busca optimizar la distribución de los espacios disponibles y brindar una respuesta concreta al crecimiento de la población estudiantil.

Publicidad

Desde el Municipio destacaron que la medida permitirá mejorar el funcionamiento diario de las instituciones educativas y acompañar las necesidades de una comunidad que continúa creciendo, asegurando más comodidad para alumnos, docentes y personal escolar.

San PedroEducaciónComunidadCiudad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...