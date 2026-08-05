San Pedro: La educación en Los Cazadores suma aulas modulares por el aumento de estudiantes

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Los nuevos módulos permitirán sumar espacios para los tres niveles educativos y responder al crecimiento sostenido de la matrícula.

La comunidad educativa del barrio Los Cazadores de la ciudad de San Pedro contará próximamente con nuevas aulas modulares destinadas a ampliar la capacidad del establecimiento escolar. La iniciativa busca acompañar el incremento de la matrícula en la localidad y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones de nivel inicial, primario y secundario.

Los Cazadores suma aulas modulares para atender el crecimiento de la matrícula La llegada de las estructuras fue supervisada por el director de Educación, Alan Ocampo, y el delegado municipal, Carlos García, quienes recibieron los módulos que serán incorporados al predio educativo. La ampliación permitirá generar nuevos espacios para responder al aumento sostenido de estudiantes, especialmente en el nivel secundario.

La gestión para concretar esta incorporación fue impulsada por el intendente Cecilio Salazar ante la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lambezat.

Comenzarán los trabajos para poner en funcionamiento los nuevos espacios De acuerdo con lo informado por las autoridades, en los próximos días se iniciarán las tareas de acondicionamiento necesarias para habilitar las aulas. Entre los trabajos previstos se encuentran la instalación eléctrica, la colocación de equipos de aire acondicionado y la adecuación de la infraestructura para integrar los módulos al edificio existente.

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Una vez finalizadas estas obras, los nuevos espacios estarán en condiciones de ser utilizados por la comunidad educativa.

Más infraestructura educativa para fortalecer la enseñanza en la localidad La incorporación de aulas modulares forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura escolar y garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje en Los Cazadores. Con esta ampliación, se busca optimizar la distribución de los espacios disponibles y brindar una respuesta concreta al crecimiento de la población estudiantil.