Este viernes se inaugura la muestra “Las fuerzas que nos habitan”
Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, es una muestra de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas, en ellas expresan sus miradas hacia los 4 elementos del universo: El Aire, La Tierra, El...
Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, es una muestra de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas, en ellas expresan sus miradas hacia los 4 elementos del universo: El Aire, La Tierra, El Agua, El Fuego.
La inauguración será el próximo viernes 30 de octubre a las 19 horas en el SUM del Museo Municipal y contará con la participación de Nicole Kiesevich y Román Moreno.
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Mónica Graciela Dagma, actualmente Acuarelista y docente, a cargo de Taller de Acuarelas, Pergamino. Comienza sus primeras Clases fines de los 90, recorriendo e interactuando en distintos espacios de aprendizaje y expresión tanto en nuestra ciudad como CABA, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Bariloche, países vecinos, siempre en búsqueda y detrás de la tan amada técnica, La Acuarela. Miembro de Asociación de Acuarelistas Argentinos, miembro de la Asociación Amigos del Museo Pergamino. Ha participado en encuentros, festivales, workshop, exposiciones, concursos, locales, provinciales, nacionales e internacionales.
El día jueves 5 de noviembre se realizará una clase abierta a las 17hs, en el marco de la exposición, mientras que la muestra podrá ser visitada hasta al 15 de noviembre.
Días y horarios del Museo
El Museo está abierto de martes a viernes, de 9 a 13 horas; jueves, viernes y sábados, de 16.30 a 20 horas; y sábados y domingos, de 10 a 13 horas.
Alumnas que participan
Angarolla, Nora; Castañón, Graciela; Chao, Pilar; Ferramondo, Lucia; Garay, Ángela; Iriarte, Liliana; Muchnik, Natalia; Otegui, Nora; Paroldi, Laura
Paterlini, Panchita; Polizzi, Lorena; Senn, Analía; Tocalini, Adriana
Vallini, Cristina; Bocanera, Andrea.