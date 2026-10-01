Este finde Potenciate reunirá a cientos de emprendedores en Parque España

Municipalidad de Pergamino

La 12º edición de la Feria Potenciate se realizará en el Parque España el sábado 3 desde las 15 y el domingo 4 desde las 13 horas. Participarán más de 100 emprendedores de rubros variados, junto con 16 propuestas gastronómicas, Djs y bandas en vivo. Los organizadores invitan a las...



La 12º edición de la Feria Potenciate se realizará en el Parque España el sábado 3 desde las 15 y el domingo 4 desde las 13 horas. Participarán más de 100 emprendedores de rubros variados, junto con 16 propuestas gastronómicas, Djs y bandas en vivo. Los organizadores invitan a las familias a acompañar y apoyar a los emprendimientos locales.

Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo, señaló: “Es un evento que en el equipo se siente distinto porque nos gusta mucho trabajar con emprendedores, con gastronómicos. Queremos hacer extensiva la invitación para todos los ciudadanos que quieran venir a acompañar a aquellos emprendedores y gastronómicos que día a día se esfuerzan para que su emprendimiento salga aún mejor, para perfeccionarlo, para que se capaciten a través de nuestros cursos. Y es un evento que siempre representa también una unión familiar, porque es el público que nos elige en cada una de las ediciones”

En relación a los rubros y al tipo de emprendedores que estarán presentes, explicó: “En esta edición van a encontrarse con gente que hace velas, que se dedica a lo textil, muchas manualidades. Son 100 emprendedores que van a estar presentes, el rubro varía, pero sí, nosotros lo que vamos haciendo edición tras edición, es generar una rotación para que la gente cada vez que venga se encuentre con algo distinto, siempre recordando que la Feria Potenciate se realiza 3 veces al año, la 1º fue en abril, esta es la 2º, y la última que va a ser en diciembre, en vísperas de Navidad”

Gastronomía y espectáculos artísticos

Por su parte, la directora de Turismo, Romina Viale, adelantó: “Para nosotros es un placer formar parte de este equipo de trabajo, esta feria en particular, porque nos identifica y porque hemos logrado ver edición tras edición, cómo se ha ido consolidando, cómo ha ido creciendo y cómo cada vez más público la elige y decide venir este fin de semana a compartir en familia. Esperamos que el clima acompañe. Van a poder disfrutar de un escenario con diferentes propuestas artísticas. Y en la gastronomía vamos a contar, como siempre, con opciones dulces, diferentes alternativas de comida, y también la opción Sin Gluten, que está presente en cada uno de nuestros eventos”