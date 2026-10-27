Están trasladando a Celeste Montarana desde Arrecifes al Hospital San José

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La joven baleada en la persecución policial en Arrecifes requiere atención especializada por el cuadro delicado generado por las lesiones del proyectil que impactó en su organismo.

Celeste Montarana, la joven baleada durante una persecución policial en Arrecifes en la madrugada del domingo, fue trasladada este martes al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino para recibir atención especializada. Sus padres informaron que permanece en estado delicado, aunque presentó una evolución que permitió retirarle el respirador.

El traslado se concretó desde el hospital municipal Santa Francisca Romana de Arrecifes, donde permanecía internada desde el episodio que terminó con dos jóvenes heridas de bala durante un procedimiento policial. La decisión de derivarla a Pergamino respondió a la necesidad de contar con una mayor complejidad médica ante la gravedad de las lesiones y la posibilidad de que surjan complicaciones.

Celeste Montarana requiere atención especializada en Pergamino. — LA OPINION Celeste Montarana permanece delicada Los padres de Celeste confirmaron que la joven fue trasladada al Hospital San José y brindaron detalles sobre su evolución durante las últimas horas. Según explicaron, el equipo médico logró retirarle el respirador durante la noche del lunes y la paciente comenzó a reaccionar de manera paulatina.

Sin embargo, aclararon que continúa en una situación delicada, bajo sedación para controlar los dolores provocados por las lesiones. La evolución es seguida de cerca por los profesionales de la salud, mientras la derivación a Pergamino busca garantizar que pueda recibir asistencia especializada ante cualquier eventualidad.

La familia acompañó a la joven durante su internación en Arrecifes y permaneció pendiente de cada novedad sobre su estado. La distancia entre ambas ciudades es de aproximadamente 50 kilómetros, por lo que el traslado al centro de salud pergaminense permitirá continuar con la atención en un establecimiento de mayor complejidad.

Persecución policial en Arrecifes El episodio se produjo durante la madrugada del domingo, luego de que Celeste y un grupo de amigos compartieran una salida en un local de esparcimiento nocturno de Arrecifes. Los seis jóvenes se desplazaban en un automóvil Volkswagen Gol blanco cuando comenzaron a ser perseguidos por un patrullero de la Policía Comunal de esa ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la persecución se extendió a lo largo de aproximadamente seis kilómetros, desde la zona urbana de Arrecifes hasta el sector de la autopista de la ruta nacional 8, en las inmediaciones del acceso a la ruta provincial 51, en dirección a Pergamino.

Según la información oficial, los efectivos policiales intentaron que el conductor detuviera la marcha mediante reiteradas indicaciones verbales, balizas y sirenas. El procedimiento se desarrolló durante el trayecto que conecta la ciudad con el sector de las rutas, donde se produjo la secuencia de disparos que terminó con dos jóvenes heridas.

La intervención policial es ahora objeto de una investigación judicial destinada a establecer las circunstancias en las que se utilizaron las armas reglamentarias y las responsabilidades que pudieran corresponder a los efectivos que participaron del operativo.

Disparos contra el Volkswagen Gol Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentra la mecánica del procedimiento y la ubicación de los vehículos al momento de los disparos. Según la reconstrucción preliminar, el patrullero habría embestido desde atrás al Volkswagen Gol para intentar detenerlo y, posteriormente, los policías habrían efectuado disparos dirigidos hacia las cubiertas del automóvil.

La hipótesis que se analiza indica que al menos dos disparos se habrían efectuado desde el lateral derecho del patrullero. De acuerdo con esa reconstrucción, el Volkswagen Gol circulaba por el carril rápido, mientras que el móvil policial lo hacía por el carril lento.

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Los impactos quedaron registrados en la chapa de la parte trasera del automóvil. La investigación busca establecer si esos proyectiles fueron los que alcanzaron a Celeste Montarana y a su amiga Maite Azcona, quien también resultó herida durante el procedimiento.

La ubicación de las perforaciones, las trayectorias de los proyectiles y los resultados de las pericias serán elementos centrales para determinar cómo se produjeron las lesiones. Por el momento, esos aspectos forman parte de las hipótesis que deberán ser corroboradas mediante las pruebas incorporadas al expediente.

Maite Azcona fue trasladada Maite Azcona, la otra joven herida durante la persecución policial en Arrecifes, fue trasladada el mismo domingo al Hospital San José de Pergamino, donde recibió atención médica.

La derivación de Celeste, concretada este martes, permitirá que ambas jóvenes sean asistidas en el centro de salud pergaminense, aunque cada situación clínica requiere una evaluación médica individual. En el caso de Montarana, la decisión se tomó ante la gravedad de su cuadro y la necesidad de disponer de recursos sanitarios de mayor complejidad.

La evolución de las dos jóvenes constituye uno de los aspectos centrales del caso, que generó preocupación por las circunstancias en las que se desarrolló la persecución y por el uso de armas de fuego durante el procedimiento policial.

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Investigación judicial en marcha La Fiscalía 6 del Departamento Judicial de San Nicolás interviene en la investigación destinada a esclarecer lo ocurrido durante la persecución y determinar si existieron responsabilidades penales por parte de los efectivos policiales involucrados.

Hasta el momento, según la información disponible, no se habían adoptado medidas procesales contra los uniformados, más allá de su desafectación de la fuerza. Las armas reglamentarias quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales para la realización de pericias balísticas comparativas.

Esos estudios permitirán analizar si los proyectiles recuperados o los impactos identificados en el vehículo se corresponden con las armas utilizadas durante el procedimiento. Los resultados deberán ser evaluados junto con los testimonios, los registros y las demás evidencias reunidas para reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación deberá establecer, entre otros puntos, las condiciones en las que se inició y desarrolló la persecución, las razones por las que se efectuaron los disparos y la relación entre esos proyectiles y las heridas sufridas por las dos jóvenes.