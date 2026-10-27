Baradero: Bomberos Voluntarios capacitaron a colegas de Entre Ríos en técnicas de rescate y emergencias

> Baradero: Bomberos Voluntarios capacitaron a colegas de Entre Ríos en técnicas de rescate y emergencias

Región

Una delegación de cinco integrantes brindó una formación especializada en Comando de Incidentes, Rescate Acuático y Rescate con Cuerdas, con una jornada teórica y otra de ejercicios prácticos en la localidad de Villa Domínguez.

Bomberos Voluntarios de Baradero participaron durante el último fin de semana de una capacitación especializada en la provincia de Entre Ríos, destinada a integrantes del cuartel de Villa Domínguez, Villaguay y localidades cercanas. La iniciativa promovió el intercambio de conocimientos, la actualización de procedimientos y el fortalecimiento del trabajo conjunto ante distintas situaciones de emergencia.

Bomberos de Baradero compartieron conocimientos con cuarteles de Entre Ríos La delegación baraderense estuvo integrada por cinco miembros de la institución: Andrés, Román, Esteban, Manuel y Melina Genoud, vocera de los Bomberos Voluntarios de Baradero, quien brindó detalles de la experiencia en declaraciones realizadas a través de Tú Radio.

La actividad se desarrolló como parte de una iniciativa de cooperación entre cuerpos de bomberos de diferentes jurisdicciones, con el objetivo de compartir experiencias y profundizar conocimientos vinculados con las intervenciones de emergencia.

Genoud definió el encuentro como un intercambio institucional y destacó la participación conjunta de los integrantes de los distintos cuarteles. La propuesta permitió trabajar sobre herramientas técnicas y procedimientos que resultan fundamentales para responder ante situaciones que requieren coordinación, preparación y capacidad de reacción.

La presencia de los bomberos de Baradero en Entre Ríos también puso de relieve la importancia de la colaboración entre instituciones que, aunque pertenecen a diferentes localidades, comparten la responsabilidad de intervenir ante incendios, accidentes, rescates y otras contingencias que pueden poner en riesgo la vida de las personas.

En ese sentido, las capacitaciones entre cuerpos de bomberos constituyen una oportunidad para transmitir experiencias adquiridas durante el servicio y fortalecer los conocimientos de quienes deben actuar en escenarios complejos.

Comando de Incidentes, Rescate Acuático y Rescate con Cuerdas El programa de formación estuvo centrado en tres áreas específicas: Comando de Incidentes, Rescate Acuático y Rescate con Cuerdas. Se trata de disciplinas que requieren preparación técnica, organización y aplicación de protocolos para garantizar intervenciones más seguras y eficientes.

El Comando de Incidentes comprende los procedimientos necesarios para organizar y coordinar la respuesta ante una emergencia. La distribución de responsabilidades, la comunicación entre los equipos y la administración de los recursos disponibles son aspectos fundamentales para desarrollar una intervención ordenada.

Por su parte, el Rescate Acuático involucra técnicas destinadas a actuar ante situaciones de riesgo en el agua. Este tipo de operaciones exige conocimientos específicos, evaluación de las condiciones del entorno y aplicación de medidas de seguridad tanto para las personas que necesitan asistencia como para los propios rescatistas.

Seguí leyendo Región Baradero: Se levantó el paro de médicos pediatras del Hospital Lino Piñeiro y el Municipio analiza un aumento

La tercera temática abordada fue el Rescate con Cuerdas, una especialidad que permite realizar maniobras en sectores de difícil acceso, desniveles y otros escenarios donde resulta necesario utilizar equipamiento técnico para alcanzar o trasladar a una persona de manera controlada.

La inclusión de estas tres disciplinas permitió desarrollar una propuesta de formación orientada a diferentes tipos de emergencias. Además, el trabajo conjunto con bomberos de otras localidades favoreció el intercambio de criterios de actuación y experiencias relacionadas con las necesidades operativas de cada cuartel.

Una jornada teórica y otra de prácticas en el terreno La capacitación se organizó en dos etapas, distribuidas entre el sábado y el domingo, para combinar la incorporación de conocimientos teóricos con su aplicación en situaciones prácticas.

Durante la primera jornada se abordaron los contenidos teóricos y los protocolos de actuación correspondientes a las especialidades incluidas en el programa. Esta instancia permitió trabajar sobre los fundamentos necesarios para comprender las técnicas y los procedimientos que luego serían puestos en práctica.

Seguí leyendo Región Femicidio en Baradero: murió la mujer de 53 años que había sido prendida fuego por su expareja

El domingo, en tanto, las actividades se trasladaron al terreno, donde los participantes realizaron ejercicios prácticos vinculados con los temas desarrollados el día anterior. De esta manera, la formación contempló tanto el aprendizaje conceptual como la aplicación de los conocimientos en situaciones de entrenamiento.

La modalidad de dos jornadas permitió organizar el proceso de aprendizaje de manera progresiva, con una primera etapa dedicada a los conceptos fundamentales y una segunda orientada a la práctica y al trabajo operativo.

Durante sus declaraciones, Genoud también se refirió a las condiciones de la zona donde se llevaron adelante las actividades y señaló que, hasta ese momento, no se registraban inconvenientes en el sector recorrido.