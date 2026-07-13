Estafa virtual a través de WhatsApp por 360 mil pesos

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El damnificado transfirió 360.000 pesos a una cuenta a nombre de Mailen Micaela Vera, para enterarse momentos después, a través de un estado de la aplicación, que la cuenta de su amigo había sido hackeada

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13 de julio de 2026 a las 08:54 p. m.

13 de julio de 2026 a las 08:54 p. m.

Un vecino de 53 años de edad denunció haber sido víctima de una "Defraudación informática" tras recibir un mensaje de texto de WhatsApp desde la cuenta de un amigo, quien le solicitaba dinero prestado.

El damnificado transfirió 360.000 pesos a una cuenta a nombre de Mailen Micaela Vera, para enterarse momentos después, a través de un estado de la aplicación, que la cuenta de su amigo había sido hackeada. Interviene la UFI y J Nro. 3.

¿Cómo funciona la estafa de llamadas para robar WhatsApp?

Los estafadores pueden utilizar varios métodos para intentar robar tu cuenta de WhatsApp.

Llamadas falsas de “WhatsApp”: • Te llaman diciendo que son del “servicio de WhatsApp” o de alguna compañía. Esto es falso, porque WhatsApp nunca llama a los usuarios.

• Te pedirán un código de seis números que te llega en un mensaje de texto o notificación. Nunca debes dar este código, ya que es lo que el estafador necesita para entrar a tu cuenta.

Enlaces en mensajes: • Pueden enviarte un enlace (un “link”) que supuestamente necesitas abrir para solucionar un problema. Estos enlaces son peligrosos y pueden llevarte a páginas que imitan a WhatsApp, donde pueden pedirte información.

• Si recibes un enlace sospechoso, ¡no lo abras!

Urgencia y presión: • A menudo, los estafadores intentan apurarte diciendo que debes hacer algo urgente. La urgencia es una táctica para que te confundas y sigas sus instrucciones sin pensar.

¿Cómo reconocer una estafa? • Recuerda que WhatsApp nunca pide códigos por teléfono: WhatsApp no llama ni envía mensajes pidiendo tu código de seguridad.

• Cuidado con números desconocidos: Si un número que no conoces te llama o envía un mensaje pidiendo información sobre tu cuenta de WhatsApp, desconfía.

• No compartas códigos de seguridad: Si recibes un mensaje de WhatsApp con un código, guárdalo solo para ti. No le des estos números a nadie, aunque digan que es urgente.

Consejos para proteger tu cuenta • Activa la verificación en dos pasos:

1. WhatsApp tiene una opción llamada “verificación en dos pasos” que añade una capa de seguridad extra.

2. Puedes activarla entrando en tu WhatsApp, luego en Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

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3. Esta función hace que sea mucho más difícil que alguien se adueñe de tu cuenta.

• Desconfía de llamadas y mensajes sospechosos:

1. No respondas ni sigas instrucciones de personas que no conoces y que te piden hacer cosas con tu WhatsApp.

• Si sospechas, ignora y reporta:

1. Si te piden un código o alguna información que parece extraña, simplemente ignora la solicitud y bloquea el número.

2. WhatsApp tiene una opción para “reportar” el número como sospechoso.

• Protege tu celular con una clave de acceso:

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1. Mantén tu teléfono protegido con una clave o contraseña para que nadie pueda entrar fácilmente a tus aplicaciones.

• Solo usa aplicaciones oficiales:

1. Asegúrate de tener la aplicación de WhatsApp descargada de una tienda oficial, como Google Play (para Android) o la App Store (para iPhone).

¿Qué hacer si ya te han robado la cuenta? Si, por desgracia, alguien logró engañarte y ahora no tienes acceso a tu cuenta de WhatsApp, aquí tienes algunas recomendaciones para recuperar tu cuenta y protegerte:

Contacta a WhatsApp lo antes posible: Puedes enviar un correo electrónico a WhatsApp explicando el problema, o seguir el proceso de verificación en la aplicación para recuperar tu cuenta.

Informa a tus contactos: Avisa a tus familiares y amigos para que no confíen en los mensajes que puedan recibir de tu cuenta mientras esté comprometida.