Policiales
Un inspector de tránsito denunció que un automovilista lo amenazó de muerte al realizar una infracción
El propietario de un automóvil se enojó por la multa generada por estacionar sobre una rampa para discapacitados.
13 de julio de 2026 a las 08:47 p. m.
Un agente de tránsito municipal de 32 años de edad, denunció haber sido amenazado de muerte mientras labraba un acta de infracción a un automóvil Volkswagen Suran que se encontraba estacionado en una rampa para discapacitados en la Avenida de Mayo al 390.
El sujeto se presentó manifestando ser el dueño, se tornó hostil, vociferó las amenazas y se retiró. La causa quedó a cargo de la UFI y J Nro. 3 como "Amenazas".
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