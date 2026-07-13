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Pasajera de un remís huyó sin abonar el viaje

La mujer se hizo trasladar hasta los monoblock colorados cercanos al Cruce de Caminos sin pagar el monto del servicio de transporte.

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13 de julio de 2026 a las 08:40 p. m.
Pasajera de un remís huyó sin abonar el viaje
La mujer se hizo trasladar hasta los monoblock colorados y el chofer la perdió de vista cuando descendió del vehículo.

Un chofer de la empresa "Disque Ya", denunció que realizó un viaje hasta la calle Goyita Salas 440, donde se encuentran los monoblock colorados, cercanos al Cruce de Caminos. Al llegar a destino, le informó a la pasajera que el valor del viaje era de $10.500, ante lo cual la mujer descendió del coche e ingresó a uno de los edificios de la dirección sin abonar. El hecho fue caratulado como "Averiguación de ilícito".

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