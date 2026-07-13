Pasajera de un remís huyó sin abonar el viaje

Un chofer de la empresa "Disque Ya", denunció que realizó un viaje hasta la calle Goyita Salas 440, donde se encuentran los monoblock colorados, cercanos al Cruce de Caminos. Al llegar a destino, le informó a la pasajera que el valor del viaje era de $10.500, ante lo cual la mujer descendió del coche e ingresó a uno de los edificios de la dirección sin abonar. El hecho fue caratulado como "Averiguación de ilícito".