> Escritor de San Pedro busca apoyo para publicar una novela sobre autismo e inclusión

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Imanol Alejo Fernández solicitó respaldo del Fondo de Promoción Cultural para editar "REVVE", una obra ambientada en San Pedro.

El escritor de la ciudad de San Pedro, Imanol Alejo Fernández, presentó un pedido de acompañamiento institucional para concretar la publicación de su novela “REVVE”. La iniciativa fue elevada ante la Comisión de Seguimiento del Fondo de Promoción Cultural del Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de editar la obra y representar a San Pedro en una próxima edición de la Feria del Libro.

Una novela sobre autismo con identidad sampedrina La obra, de aproximadamente 250 páginas, transcurre íntegramente en la ciudad de San Pedro y tiene como protagonista a una persona con autismo que, a partir de la construcción de nuevos vínculos, logra impulsar un proyecto inclusivo pensado para beneficiar a toda la comunidad.

Según explicó el autor, la historia busca poner en valor la inclusión y la neurodiversidad, al tiempo que refleja escenarios y aspectos de la identidad local, con la intención de proyectar la cultura sampedrina a nivel nacional.

El proyecto editorial y el pedido de respaldo Fernández manifestó su intención de publicar la novela a través de Editorial Jarilla, sello con presencia en San Juan y Buenos Aires. Para avanzar con la edición, impresión y distribución del libro solicitó el acompañamiento del Fondo de Promoción Cultural.

El escritor señaló además que cuenta con antecedentes de publicaciones junto al editor Jorge Sagrera y que ya dispone del manuscrito finalizado, la documentación requerida y los contactos necesarios para que la propuesta pueda avanzar en caso de obtener el respaldo institucional.

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La comisión deberá definir si aprueba el financiamiento Durante la presentación, el autor sostuvo que el proyecto persigue tres objetivos centrales: difundir la identidad cultural de San Pedro, promover la visibilización de la neurodiversidad y abrir un camino que facilite futuras oportunidades para otros escritores locales.

Asimismo, propuso que el presupuesto destinado a la publicación sea actualizado cada quince días, teniendo en cuenta el contexto económico y la variación de costos, con el fin de garantizar una administración responsable de los recursos públicos.