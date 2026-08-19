En Junín murió un motociclista tras chocar de frente contra un camión en la Ruta Provincial 65

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Policiales

Un motociclista de 36 años murió tras impactar de frente contra un camión en la ruta provincial 65, a la altura del kilómetro 77,5, en Junín.

19 de agosto de 2026 a las 08:59 a. m.

19 de agosto de 2026 a las 08:59 a. m.

Un motociclista de 36 años murió este martes por la noche luego de protagonizar un choque frontal contra un camión en la ruta provincial 65, a la altura de Junín. El siniestro ocurrió cerca de las 22:45, cuando, por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron violentamente.

Choque en la ruta provincial 65 De acuerdo con la información suministrada por el Departamento de Zona Operativa Vial VIII Junín, el accidente se registró en el kilómetro 77.500 de la Ruta Provincial 65, donde se produjo una colisión frontal entre un camión Volkswagen modelo 17.320, de color blanco, que circulaba con un acoplado, y una motocicleta Siam de 110 centímetros cúbicos.

La moto era conducida por Leonardo Raúl Frávega, de 36 años, domiciliado en la ciudad de Junín, quien como consecuencia de la violencia del impacto sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.

El camión, en tanto, era conducido por Guillermo Enrique Biscarra, de 55 años, con domicilio en Chacabuco. Según se informó oficialmente, el hombre se desempeñaba como chofer y quedó involucrado en el procedimiento iniciado a partir del siniestro vial.

Junín: intervención policial Tras recibirse el alerta sobre el accidente, concurrieron al lugar efectivos de la Policía Vial, personal del Comando, Bomberos Voluntarios y una ambulancia. Los equipos de emergencia trabajaron en el sector para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

Como consecuencia del siniestro, la circulación por la Ruta Provincial 65 debió ser asistida con una sola mano, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y posteriormente las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

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Personal de Policía Científica también se hizo presente en el lugar para realizar las pericias y demás diligencias de rigor. Los especialistas deberán analizar la mecánica del impacto, las posiciones finales de los vehículos y otros elementos que puedan contribuir a determinar cómo se produjo el choque frontal.

Investigación por choque frontal La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera de Junín, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno del Departamento Judicial Junín.

Los investigadores procurarán establecer las circunstancias previas al impacto y determinar qué factores pudieron haber provocado que la motocicleta y el transporte de carga terminaran colisionando frontalmente.