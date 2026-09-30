> En el Día Mundial del Corazón: Avalian impulsó la prevención en Boca Juniors, River Plate y Rosario Central

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En el marco del Día Mundial del Corazón, Avalian —cobertura médica oficial de River Plate, Boca Juniors y Rosario Central— realizó estudios cardiovasculares a deportistas profesionales y amateurs de distintas disciplinas de los tres clubes.

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular y adoptar la prevención como parte de la vida cotidiana.

El corazón está presente en cada momento: en la actividad diaria, en el esfuerzo físico y también en todo aquello que nos emociona y apasiona. Cuidarlo implica sostener hábitos saludables, realizar controles periódicos y comprender que la detección temprana puede ser fundamental para prevenir posibles complicaciones.

En el deporte, donde el cuerpo enfrenta altos niveles de exigencia, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Los chequeos cardiovasculares permiten conocer cómo funciona el corazón tanto en reposo como durante el esfuerzo y contribuyen a que los deportistas puedan entrenar y competir en condiciones más seguras.

Con esa mirada, Avalian llevó adelante jornadas de evaluación cardiovascular destinadas a deportistas profesionales y amateurs de Boca Juniors, River Plate y Rosario Central. La iniciativa fue coordinada por profesionales especialistas de Avalian junto con los cuerpos médicos de cada institución.

Durante las jornadas se realizaron electrocardiogramas, ergometrías de 12 derivaciones y ecodoppler cardíaco, estudios que aportan información complementaria sobre la actividad eléctrica, la estructura, el funcionamiento y la respuesta del corazón ante el esfuerzo físico.

“En el deporte de alto rendimiento, la prevención también forma parte de la preparación. Estos estudios permiten evaluar el funcionamiento del corazón, detectar tempranamente posibles alteraciones y anticiparse a situaciones que podrían representar un riesgo. El objetivo es cuidar a los deportistas y acompañarlos para que puedan afrontar las exigencias de la competencia en condiciones más seguras”, explicó Claudia Paviotti, Gerenta Médica de Avalian.

A través de esta iniciativa, Avalian transformó su vínculo con los tres clubes en una acción concreta de salud y prevención. La articulación con instituciones de alcance nacional permitió, además, amplificar un mensaje que trasciende las camisetas y las disciplinas para llegar a deportistas, hinchas y a toda la comunidad.

“Ser la cobertura médica oficial de Boca, River y Rosario Central implica un compromiso que va más allá del acompañamiento institucional. Buscamos que nuestras alianzas se traduzcan en acciones concretas de cuidado, que generen conciencia y tengan un impacto positivo en la salud de los deportistas y de toda la comunidad”, sostuvo Marcelo Goldar, jefe de Marketing de Avalian.

En el Día Mundial del Corazón, la experiencia dejó un mensaje compartido: sin importar la camiseta, la disciplina o la pasión que nos movilice, detrás de cada una hay un corazón que necesita ser cuidado.

Sobre Avalian Avalian es una empresa de medicina prepaga, con 45 años de experiencia, comprometida con el bienestar y la salud de sus asociados, que brinda cobertura médica de primer nivel. Con presencia en todo el país, más de 50 Centros de atención, 400 Agencias y 285 mil asociados que eligen sus servicios, la empresa brinda soluciones ágiles para el cuidado de las personas. Avalian es parte del prestigioso Grupo Nodos conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Grupo Asegurador La Segunda, Coovaeco Turismo y la Fundación Nodos, con valores y principios cooperativos que la definen y la convierten en una de las más reconocidas del país. Actualmente, Avalian es cobertura médica oficial de Boca Juniors, River Plate y Rosario Central. Además, logró la certificación internacional Great Place to Work, que la posiciona como una de las mejores empresas para trabajar en la Argentina.