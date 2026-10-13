En diferentes rutas, sancionaron a 2.200 conductores por circular por la banquina o tapar la patente

> En diferentes rutas, sancionaron a 2.200 conductores por circular por la banquina o tapar la patente

Pergamino

Los operativos incluyeron la Autopista Pilar - Pergamino, además de otras carreteras nacionales que pasan por nuestra ciudad con destino a zonas turísticas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) sancionó a unos 2.200 conductores por circular ilegalmente por banquinas o adulterar la chapa patente, prácticas que se encuentran prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito y que pueden generar multas de hasta unos 2 millones de pesos.

Los controles incluyeron patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos para detectar a quienes intentan sacar ventaja sobre el resto de los conductores utilizando un espacio reservado exclusivamente para emergencias.

En uno de los casos detectados, un conductor justificó la maniobra diciendo que estaba cansado de quienes “sacan ventaja”. Mientras el agente de la Ansv le explicaba la infracción, el conductor tomó su billetera y, ante la pregunta de qué hacía, respondió: “Para darte una ayuda”, en una aparente intención de ofrecerle dinero para evitar la sanción. Ante esta situación, el agente rechazó categóricamente el ofrecimiento y labró el acta correspondiente.

De acuerdo al valor de las multas en la provincia de Buenos Aires, circular en contramano o por banquina tiene una pena de 200 a 1000 Unidades Fijas, dependiendo la gravedad del hecho. Traducido en pesos, la multa iría de $456.200 a $2.281.000.

Circular sin patente o la placa adulterada Durante estas fiscalizaciones, también fueron sancionados 340 conductores por circular sin patente o con la placa adulterada y 187 por utilizar el celular mientras manejaban. El uso de teléfono mientras se conduce puede costar entre $228.100 y $456.200

“Este tipo de controles forman parte de acciones sostenidas para ordenar el tránsito, recuperar el respeto por las normas y desalentar prácticas peligrosas y deshonestas que afectan a millones de conductores todos los días”, expresa el comunicado.

Cabe recordar que durante 2025, la Ansv detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Muchos lo hacen para asegurarse de que el dominio se vuelva ilegible y así esquivar una foto-multa. Sin embargo, esa jugada puede salir cara y la penalización costar entre $114.050 a $ 228.100.

La normativa nacional exige que todos los vehículos -incluidos acoplados y semirremolques- tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.