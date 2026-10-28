El Niño: San Pedro refuerza la prevención en los barrios costeros ante una posible crecida del Paraná

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El Municipio se reunió con vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio para informar sobre los pronósticos y coordinar medidas preventivas ante eventuales inundaciones.

28 de octubre de 2026 a las 11:25 a. m.

28 de octubre de 2026 a las 11:25 a. m.

El Municipio de San Pedro continúa con las acciones preventivas ante las perspectivas climáticas vinculadas al fenómeno El Niño y la posible crecida del río Paraná. Este martes, funcionarios locales mantuvieron un encuentro con vecinos de Barrios Unidos, que comprende los sectores de Bajo Puerto y Bajo Cementerio, para compartir información oficial y avanzar en la organización comunitaria frente a eventuales emergencias.

El Niño y la crecida del Paraná: reuniones con vecinos de San Pedro Durante la jornada, las autoridades municipales expusieron las previsiones de los organismos oficiales y dialogaron con los habitantes sobre las medidas necesarias para estar preparados ante una posible contingencia hídrica.

El encuentro permitió abordar las particularidades de cada sector costero, escuchar las inquietudes de los vecinos y fortalecer la coordinación territorial para responder ante eventuales complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

De la reunión participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela; el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni; la directora de Comisiones de Fomento, Celina Bronce; y el concejal Christian Leguizamón.

La iniciativa se enmarca en un esquema de trabajo preventivo que el Municipio desarrolla junto con distintas instituciones, con el objetivo de mejorar la comunicación con los habitantes de las zonas que podrían verse afectadas y organizar los recursos necesarios ante una emergencia.

Qué medidas preventivas recomiendan a los habitantes de los barrios costeros Durante el encuentro, los funcionarios remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para reducir los riesgos y facilitar el escurrimiento del agua en caso de lluvias intensas.

Entre las recomendaciones, solicitaron evitar arrojar residuos en la vía pública, las zanjas y los desagües, ya que la acumulación de basura puede obstruir los sistemas de drenaje y agravar las consecuencias de las precipitaciones.

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También aconsejaron mantener la documentación personal y los medicamentos de uso habitual en lugares seguros y de fácil acceso. Estas precauciones pueden resultar importantes si una situación de emergencia obliga a trasladarse rápidamente o dificulta el acceso a las pertenencias.

Desde la administración municipal destacaron que la preparación anticipada y el intercambio de información con la comunidad son herramientas fundamentales para actuar de manera organizada ante posibles contingencias relacionadas con la crecida del Paraná.

Dónde y cuándo serán las próximas reuniones preventivas en San Pedro El cronograma de actividades continuará este miércoles 28 de octubre con una recorrida casa por casa en la zona de Cantando en el Río, prevista para las 9:00. Ese mismo día, a las 15:00, se realizará una reunión con vecinos en la plaza de La Tosquera.

Las jornadas seguirán el viernes 30 de octubre en otros dos puntos del distrito. A las 16:00, el encuentro tendrá lugar en la plaza Santiago Moreira, en Vuelta de Obligado, mientras que a las 17:00 las actividades se desarrollarán en la sede de la Cooperativa de Las Canaletas.

Estos espacios buscan acercar información oficial a los habitantes de los sectores costeros, atender consultas y coordinar acciones ante posibles escenarios de emergencia.