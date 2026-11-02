El Museo Municipal inauguró una nueva muestra colectiva de acuarelas inspirada en los cuatro elementos

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Municipalidad de Pergamino

La exposición “Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma” reúne obras de alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma. Podrá visitarse hasta el 15 de noviembre y contará con una clase abierta para el público. El Museo Municipal de Pergamino inauguró este viernes...

02 de noviembre de 2026 a las 01:26 p. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 02 de noviembre de 2026 a las 01:26 p. m.

La exposición “Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma” reúne obras de alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma. Podrá visitarse hasta el 15 de noviembre y contará con una clase abierta para el público.

El Museo Municipal de Pergamino inauguró este viernes 30 de octubre la muestra colectiva “Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma”, una propuesta artística que reúne las producciones de las alumnas del taller de acuarelas que coordina Mónica Graciela Dagma.

La exposición, presentada en el SUM del Museo Municipal, invita a recorrer una serie de obras realizadas en acuarela, a través de las cuales las artistas expresan sus miradas, sensaciones e interpretaciones sobre los cuatro elementos del universo: el agua, la tierra, el aire y el fuego.

La inauguración contó con la participación de Nicole Kiesevich y Román Moreno, quienes acompañaron esta propuesta que tiene al arte y la expresión colectiva como protagonistas.

Mónica Graciela Dagma es acuarelista y docente, y actualmente está al frente de su taller de acuarelas en Pergamino. Comenzó su formación a fines de la década del 90 y, desde entonces, recorrió distintos espacios de aprendizaje y expresión en ciudades como Pergamino, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Bariloche, además de países vecinos, siempre profundizando su vínculo con esta técnica artística. Es miembro de la Asociación de Acuarelistas Argentinos y de la Asociación Amigos del Museo Pergamino, y participó en encuentros, festivales, workshops, exposiciones y concursos de alcance local, provincial, nacional e internacional.

La muestra reúne los trabajos de Nora Angarolla, Graciela Castañón, Pilar Chao, Lucía Ferramondo, Ángela Garay, Liliana Iriarte, Natalia Muchnik, Nora Otegui, Laura Paroldi, Panchita Paterlini, Lorena Polizzi, Analía Senn, Adriana Tocalini, Cristina Vallini y Andrea Bocanera.

Como parte de las actividades complementarias, el jueves 5 de noviembre a las 17 horas se realizará una clase abierta de acuarela, en el marco de la exposición, destinada a quienes quieran acercarse a conocer y experimentar esta técnica.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 15 de noviembre, con entrada libre, en el Museo Municipal.

Horarios de visita:

Martes y miércoles: de 9 a 13 h.

Jueves y viernes: de 9 a 13 h y de 16.30 a 20 h.

Sábados: de 10 a 13 h y de 16.30 a 20 h.

Domingos: de 10 a 13 h.