El Municipio de Ramallo lanzó una Diplomatura en Administración y Gestión Industrial

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La propuesta se dictará en el Centro Universitario Municipal, en convenio con la UNGS y el programa provincial PUENTES.

El Municipio de Ramallo abrió la preinscripción a una nueva Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta de formación superior que busca aportar herramientas vinculadas con la actividad productiva. La carrera se dictará en el Centro Universitario Municipal José Orlando Gaeto, en convenio con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el programa provincial PUENTES.

Inscripción a la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial La preinscripción permanecerá abierta desde el 1 hasta el 15 de septiembre. Las clases comenzarán el 7 de octubre y tendrán una duración de dos cuatrimestres.

La cursada se desarrollará bajo una modalidad híbrida, los días miércoles de 18 a 21, lo que permitirá combinar instancias presenciales y virtuales durante el desarrollo de la propuesta académica.

Qué contenidos tendrá la nueva carrera en Ramallo La diplomatura está orientada a brindar conocimientos y herramientas para comprender y participar en la gestión de organizaciones y procesos industriales. El programa contempla contenidos relacionados con administración, organización de la producción, estudio de métodos y tiempos y resolución de problemas.

También se trabajará sobre gestión de calidad, mejora continua, manejo de equipos, recursos humanos y costos industriales. A su vez, la formación incluirá aspectos vinculados con el desarrollo de proyectos productivos, liderazgo, comunicación, gestión del cambio e inteligencia artificial.

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Desde el Municipio destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la formación vinculada con el perfil industrial y productivo de Ramallo y de la región.

Charla informativa y cómo realizar la preinscripción Como parte de la propuesta, el miércoles 16 de septiembre a las 18 se realizará una charla informativa presencial en el Centro Universitario Municipal. La actividad estará destinada a quienes quieran conocer en detalle los alcances, contenidos y características de la diplomatura.