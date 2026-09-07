El mundo se encuentra en el correo: ya está en marcha la Exposición Internacional de Arte Correo 2026

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Municipalidad de Pergamino

La Exposición Internacional de Arte Correo 2026 “Costumbres de tu país” ya está en marcha y reúne obras de artistas y participantes de 14 países, en una propuesta que invita a conocer distintas identidades y expresiones culturales a través del intercambio artístico. Impulsada por Graciela de Dios y Sandra Díaz...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 07 de septiembre de 2026 a las 09:35 a. m.

La Exposición Internacional de Arte Correo 2026 “Costumbres de tu país” ya está en marcha y reúne obras de artistas y participantes de 14 países, en una propuesta que invita a conocer distintas identidades y expresiones culturales a través del intercambio artístico.

Impulsada por Graciela de Dios y Sandra Díaz Martin, esta iniciativa propone acercarse al Arte Correo, una particular forma de crear y compartir arte a través de los envíos postales. Postales, dibujos, fotografías, collages, grabados y textos viajan de una persona a otra y de un lugar a otro, transformándose en puentes de comunicación, encuentro e intercambio cultural.

Cada obra refleja algo de quien la realiza: sus costumbres, su identidad, su manera de observar el mundo y el lugar del que proviene. Así, cada envío no solo transporta una pieza artística, sino también una historia, una mirada y una expresión cultural.

El Arte Correo comenzó a desarrollarse en Argentina durante la década de 1960, impulsado por artistas que buscaban trascender los espacios tradicionales y generar nuevas formas de participación. Con el paso del tiempo, esta práctica se extendió a distintos países y dio lugar a una amplia red de artistas y participantes unidos por el intercambio de obras.

En esta edición participan Argentina, India, Túnez, México, Cuba, Paraguay, Ecuador, España, Venezuela, Singapur, Egipto, Panamá, Colombia y Bolivia, conformando una mirada colectiva sobre las costumbres, identidades y expresiones culturales de cada país.

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A través de esta exposición, el Arte Correo vuelve a demostrar su capacidad para conectar personas y comunidades de diferentes partes del mundo, creando vínculos y acercando culturas a través de obras que recorren distancias y encuentran, en cada envío, una nueva forma de comunicación.

La invitación está abierta a toda la comunidad para recorrer la muestra, descubrir las obras llegadas desde distintos rincones del mundo y ser parte de esta experiencia de encuentro cultural a través del arte.