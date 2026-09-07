A 30 años de la muerte de Gilda, cómo fue su mítico recital en una cárcel de La Plata

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Cultura

El sábado 7 de septiembre de 1996, en un accidente sobre la RN 12 en Entre Ríos, fallecía Miriam Alejandra Bianchi, Gilda, y nacía la leyenda. Dos años antes había brindado un recital en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata que pasó a la historia.

La presentación de Gilda en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, el 27 de abril de 1994, es uno de los momentos más emblemáticos de la carrera de la cantante que murió hace treinta años, el 7 de septiembre de 1996.

En un escenario en el patio del penal de la Unidad 9. Gilda que entonces tenías 32 años, Interpretó un repertorio corto de unos cinco temas, donde destacaron "No me arrepiento de este amor", "Noches vacías" y "Corazón herido", sus grandes éxitos de la llamada Movida Tropical.

Hacía muy pocos meses que Gilda, la joven criada en el barrio porteño de Lugano I y II, había dejado la profesión para la que se había formado, maestra jardinera.

Una mañana de cumbia en La Plata A diferencia de las medidas de seguridad convencionales para espectáculos dentro de unidades carcelarias, los reclusos se acercaron al escenario e incluso subieron a bailar y cantar con ella. La respuesta de la artista fue natural, interactuando directamente con el público.

Antes de cantar "No me arrepiento de este amor", Gilda dirigió unas palabras a los detenidos: "En la vida uno se puede arrepentir de muchas cosas, pero de lo que nunca hay que arrepentirse es de lo que nos manda el corazón. Y amar es lo más importante".

Después del show, la cantante se quedó a compartir el almuerzo con los reclusos en la penitenciaría, conversando sobre sus historias de vida. A partir de esa visita, se generó un canal constante de correspondencia. Varios internos comenzaron a escribirle cartas que ella leía y guardaba; sus allegados recordaron que en el viaje en colectivo previo al accidente de septiembre de 1996, Gilda continuaba repasando algunas de esas cartas recibidas.

En el aspecto estrictamente musical, la presentación en La Plata derivó en un cambio de sonido clave. En la cárcel conoció al guitarrista Quique Toloza (quien trabajaba en la logística de esa fecha); sorprendido por el grupo, se incorporó a la banda e introdujo arreglos de guitarra que definieron la etapa más masiva de su discografía.

Hace 30 años, Gilda se convertía en leyenda El trágico accidente se produjo en las últimas horas de la tarde del sábado 7 de septiembre de 1996, a la altura del kilómetro 129 de la RN 12, a la altura de Ceibas, Entre Ríos. El micro en el que viajaban Gilda, su familia y su equipo para dar un recital en Chajarí, impactó de frente con un camión de cargas brasileño que transitaba en sentido contrario y que al morder la banquina, se cruzó de carril.