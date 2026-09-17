> El Hub de Innovación suma un nuevo espacio de fabricación digital

Municipalidad de Pergamino

El Hub de Innovación del Parque Belgrano pondrá en marcha en octubre “FAB Lab”, un nuevo espacio destinado a adolescentes de 13 a 18 años que propone integrar tecnología, programación, robótica y videojuegos en un mismo proyecto colaborativo. La propuesta comenzará el jueves 1° de octubre y se desarrollará durante...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 17 de septiembre de 2026 a las 12:55 p. m.

El Hub de Innovación del Parque Belgrano pondrá en marcha en octubre “FAB Lab”, un nuevo espacio destinado a adolescentes de 13 a 18 años que propone integrar tecnología, programación, robótica y videojuegos en un mismo proyecto colaborativo.

La propuesta comenzará el jueves 1° de octubre y se desarrollará durante ocho encuentros, todos los jueves de 17:30 a 18:30 horas, en el Hub de Innovación.

A diferencia de los talleres que abordan estas disciplinas de manera independiente, FAB Lab plantea un recorrido integral en el que los participantes podrán trabajar en equipo y aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar sus propios proyectos tecnológicos.

Durante los encuentros, los chicos se acercarán a la robótica a través del uso de componentes electrónicos, sensores, actuadores y placas Arduino y ESP32. También trabajarán sobre programación y pensamiento computacional, incorporando herramientas como Python y C++.

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El recorrido continuará con el desarrollo de videojuegos mediante Microsoft MakeCode, donde podrán crear un juego 2D aplicando los conocimientos trabajados en las etapas anteriores.

Como cierre de la propuesta, el 19 de noviembre se realizará una Game Jam, una jornada intensiva de cuatro horas en la que los participantes deberán desarrollar un videojuego en un tiempo determinado a partir de una consigna común, poniendo en práctica el trabajo en equipo y los conocimientos incorporados durante el programa.