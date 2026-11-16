El Coro Italiano de Pergamino brilló en el XIX Encuentro Internacional “Mardelcanto 2026”

Cultura

Bajo la dirección del profesor Diego Ariel Moran, la emblemática agrupación de nuestra ciudad formó parte de la cuarta fecha del prestigioso certamen en Mar del Plata, compartiendo escenario con destacados elencos de todo el país.

Durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, el Coro Italiano de Pergamino, dirigido por el maestro Diego Ariel Moran, representó a nuestra ciudad en la cuarta fecha del XIX Encuentro Internacional de Coros “Mardelcanto 2026”, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata.

Considerado uno de los eventos corales más convocantes de la región, el festival reunió en esta jornada a agrupaciones provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, con una agenda que combinó conciertos abiertos al público con instancias de formación e intercambio artístico.

El recorrido de la delegación pergaminense La actividad oficial comenzó el viernes 13 de noviembre tras el arribo y acreditación de las delegaciones. A las 18:00, el Coro Italiano de Pergamino ofreció su concierto en la Capilla Divino Maestro (calle Alberti 2179), compartiendo esa gala inaugural con el Coral Nashir (dirigido por Alberto Malbergier) y el Coro Alquimia (dirigido por Juan Concilio), ambos de CABA.

Durante la misma jornada, el encuentro continuó con presentaciones en la Parroquia San Carlos, donde se sumaron el anfitrión Coral Mardelcanto (Dir. Olga Corgnati) y el Coro Vocum Mare (Dir. Margarita Keudell) de Mar del Plata; Coro La Montagnola (Dir. Alejandro Fernández Cordaro) de El Palomar; el Coro de Niños del Colegio Lincoln (Dir. Julia Kraiselburd) de La Plata; y el Coro Polifónico Municipal Nogoyá (Dir. Miguel Piva) de Entre Ríos.

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La agenda continuó el sábado 14 por la mañana en el Complejo de Arte Radio City-Roxy-Melany, donde los coreutas pergaminenses participaron de un taller de preparación de obra y de la tradicional cantata conjunta al mediodía.Esta segunda jornada contó además con un condimento muy especial: se sumó a la agrupación el cantante marplatense y pergaminense Pablo Carrasco, reconocido por ser revelación del certamen televisivo La Voz Argentina, aportando su talento y calidez vocal junto al coro.

Por la noche del sábado, a las 19:00, todas las agrupaciones se reunieron en la Capilla San Patricio para protagonizar el emotivo concierto de clausura, culminando la jornada con una cena de camaradería.