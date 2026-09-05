El Colegio de Abogados de Pergamino reclamó recursos para la Justicia local y regional

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Pergamino

En el acto central por el Día del Abogado, Damián Pimpinatti reclamó un segundo Juzgado de Familia, una alcaidía, más cargos y revisión en el mapa judicial.

05 de septiembre de 2026 a las 09:42 a. m.

05 de septiembre de 2026 a las 09:42 a. m.

En el acto por el Día del Abogado, el Colegio de Abogados de Pergamino reclamó medidas para fortalecer la Justicia local: un segundo Juzgado de Familia, una alcaidía, un Juzgado de Ejecución Penal, cobertura de vacantes y una revisión del mapa judicial, además de mejoras para los profesionales.

Profesionales del Derecho Damián Pimpinatti encabezó el acto del Colegio de Abogados de Pergamino. LA OPINION El acto central por el Día del Abogado se realizó este viernes en el auditorio del Colegio de Abogados de Pergamino y tuvo como principal orador al presidente de la institución, Damián Pimpinatti, quien estuvo acompañado por integrantes de la comisión directiva, autoridades judiciales, municipales, legisladores, representantes de la matrícula y profesionales del Departamento Judicial Pergamino.

Junto a la secretaria general del Consejo Directivo, Yanina M. Daut, Pimpinatti encabezó la ceremonia conmemorativa y dedicó buena parte de su discurso a analizar la situación del servicio de Justicia y a plantear una agenda de reclamos que, según sostuvo, requiere respuestas de distintos organismos provinciales.

El presidente del Colegio de Abogados de Pergamino comenzó su exposición reivindicando la figura de Juan Bautista Alberdi, a quien definió como el jurista y arquitecto intelectual de la Constitución Nacional. En ese marco, destacó el valor de la profesión jurídica y recordó que Alberdi desarrolló sus principales ideas desde el exilio, sin ejercer un cargo público.

Día del Abogado y homenajes Damián Pimpinatti encabezó el acto del Colegio de Abogados de Pergamino. LA OPINION Uno de los momentos centrales del acto por el Día del Abogado fue el reconocimiento a profesionales que alcanzaron 50 y 30 años de ejercicio de la profesión.

Las medallas por medio siglo de trayectoria fueron entregadas a los doctores Raúl Villalba y Antonio Luisi. Pimpinatti destacó que ambos comenzaron su actividad profesional en una época en la que los expedientes se escribían a máquina y las bibliotecas constituían la principal herramienta de consulta jurídica.

El titular del Colegio de Abogados de Pergamino resaltó además que esos profesionales atravesaron cinco décadas marcadas por profundas transformaciones políticas, institucionales, económicas y jurídicas del país. Entre ellas mencionó el regreso de la democracia, las reformas constitucionales, las crisis económicas, la reforma constitucional de 1994, la crisis de 2001, el reemplazo del Código Civil por el Código Civil y Comercial y la transformación del expediente de papel en expediente electrónico.

“Medio siglo de ejercicio profesional en la Argentina no es una carrera. Es una forma de la perseverancia”, sostuvo Pimpinatti al valorar la trayectoria de los homenajeados.

También fueron reconocidos los abogados que cumplieron 30 años de ejercicio profesional. El presidente del Colegio destacó particularmente la capacidad de adaptación de esta generación, que debió atravesar importantes modificaciones en la normativa y en las herramientas utilizadas cotidianamente para ejercer la profesión.

Colegio de Abogados y Justicia Damián Pimpinatti encabezó el acto del Colegio de Abogados de Pergamino. LA OPINION Luego de los homenajes, el discurso del Día del Abogado tomó como eje la situación del servicio de Justicia en el Departamento Judicial Pergamino.

Pimpinatti planteó que abogados y magistrados no deben ser considerados sectores enfrentados cuando se analizan las dificultades estructurales del sistema judicial. Explicó que, si bien durante una audiencia cada parte ocupa un lugar diferente, frente a la falta de juzgados, cargos e infraestructura existe un problema común que afecta a jueces, abogados, empleados judiciales y ciudadanos.

En ese sentido, destacó especialmente el petitorio conjunto presentado el 18 de agosto ante la Comisión del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el Colegio de Abogados de Pergamino y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Pergamino.

El documento fue firmado por Mario Daniel Gómez y Damián Pimpinatti. Para el titular de la institución, la presentación conjunta constituye una señal de importancia porque permite plantear las necesidades del sistema judicial como un diagnóstico compartido y no como un reclamo exclusivamente sectorial.

Pimpinatti sostuvo que la agenda requiere la intervención del Municipio, los legisladores provinciales de la Segunda Sección, el Consejo de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia y COLPROBA, y anticipó que el Colegio continuará planteando los reclamos independientemente del signo político de las autoridades.

Segundo Juzgado de Familia Damián Pimpinatti encabezó el acto del Colegio de Abogados de Pergamino. Uno de los principales pedidos formulados durante el Día del Abogado fue la creación del segundo Juzgado de Familia de Pergamino.

Pimpinatti señaló que el reclamo se repite desde hace varios años, pero remarcó que ahora resulta necesario avanzar con una ley de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que permita concretar su creación.

Según explicó, la propia Suprema Corte de Justicia había propiciado la incorporación de un segundo juzgado en un informe elaborado en 2024, a partir del elevado índice de litigiosidad registrado en el Departamento Judicial Pergamino.

El presidente del Colegio de Abogados de Pergamino también destacó que el Colegio de Magistrados coincide con la necesidad de ampliar la estructura del fuero de Familia.

En su discurso puso el acento en las consecuencias que puede generar la demora en este tipo de procesos. Señaló que una cuota alimentaria que llega tarde pierde eficacia y que una medida de protección frente a una situación de violencia que demora su aplicación puede dejar de cumplir su objetivo.

Alcaidía y ejecución penal Damián Pimpinatti encabezó el acto del Colegio de Abogados de Pergamino. LA OPINION Otro de los reclamos centrales estuvo relacionado con la necesidad de contar con una alcaidía propia y con un Juzgado de Ejecución Penal en Pergamino.

Pimpinatti sostuvo que ambas cuestiones forman parte de una misma problemática vinculada con la estructura del sistema penal. Remarcó que Pergamino se encuentra entre los departamentos judiciales bonaerenses que no cuentan con una alcaidía propia y cuestionó que personas detenidas permanezcan alojadas en dependencias policiales.

Según el planteo realizado durante el Día del Abogado, esa situación implica destinar personal policial a tareas de custodia y traslado, en lugar de concentrarlo en la prevención del delito. También puede generar dificultades para la realización de audiencias y pericias cuando los detenidos no pueden ser trasladados en tiempo y forma.

El titular del Colegio consideró que una alcaidía permitiría acercar a las personas detenidas a los tribunales, liberar recursos policiales para tareas preventivas y contar con espacios específicamente preparados para el alojamiento.

A la vez, reclamó la creación de un Juzgado de Ejecución Penal para el Departamento Judicial Pergamino, debido a que actualmente esas funciones dependen del Juzgado de Ejecución de Junín.

Pimpinatti recordó que la sentencia no constituye el final del proceso penal, ya que posteriormente deben resolverse cuestiones vinculadas con la libertad condicional, salidas transitorias, prisión domiciliaria, control del cumplimiento de las penas y participación de las víctimas.

Vacantes y mapa judicial El discurso del Día del Abogado también incluyó un pedido para acelerar la cobertura de vacantes dentro de la estructura judicial.

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Aunque Pimpinatti reconoció que algunos cargos se vienen cubriendo, consideró insuficiente el ritmo de designaciones y advirtió que cada vacante prolongada incrementa la carga laboral de magistrados y empleados.

Otro capítulo estuvo destinado al mapa judicial. El presidente del Colegio de Abogados de Pergamino recordó que el Departamento Judicial cumplirá 40 años el próximo año y planteó la necesidad de analizar la incorporación de localidades cercanas.

Mencionó particularmente a Arrecifes y Capitán Sarmiento, ubicadas sobre la Ruta Nacional 8 y actualmente pertenecientes al Departamento Judicial San Nicolás, y a Salto, localidad situada a menos de 40 kilómetros de Pergamino pero integrada al Departamento Judicial Mercedes.

El planteo apunta a que la organización territorial de la Justicia contemple criterios de cercanía y accesibilidad para los ciudadanos. Pimpinatti sostuvo que Pergamino posee condiciones para absorber la jurisdicción de alguna de esas localidades y aseguró que el pedido fue formulado formalmente.

También ratificó el reclamo por la implementación efectiva de la autarquía judicial en el Poder Judicial bonaerense, al considerarla una condición vinculada con la independencia funcional.

Honorarios de abogados En la segunda parte de su discurso por el Día del Abogado, Pimpinatti se refirió específicamente a cuestiones relacionadas con el ejercicio profesional.

Uno de los puntos fue el régimen de honorarios. Recordó que la Ley 14.967 establece que, independientemente del contenido económico del asunto, la regulación de los profesionales de cada parte no puede ser inferior a siete jus.

En ese contexto, valoró la posición de la Cámara Departamental, que reafirmó el respeto de esos mínimos y consideró irrazonables y desproporcionadas determinadas regulaciones inferiores.

Pimpinatti cuestionó que, en los casos en que no existe control de alzada, persistan regulaciones que se apartan de los mínimos establecidos por la legislación vigente y sostuvo que esto implica una desvalorización del trabajo profesional.

También reclamó por los honorarios adeudados a defensores y asesores ad hoc de Colón, una situación que, según indicó, el Colegio viene planteando desde hace más de una década.

El presidente de la institución pidió la regularización de esos pagos y la implementación de un mecanismo que evite que los atrasos vuelvan a producirse.

Peritos y fuero laboral Entre los reclamos profesionales planteados durante el Día del Abogado también apareció la necesidad de contar con peritos oficiales especializados en informática.

Pimpinatti informó que el Colegio había presentado una nota ante la Cámara Departamental y, ante la falta de respuesta, trasladó el planteo a la Suprema Corte.

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La ausencia de especialistas oficiales en esta materia, sostuvo, representa una dificultad concreta para la producción de prueba en procesos judiciales donde intervienen elementos tecnológicos.

Por otra parte, pidió nuevamente que el Consejo de la Magistratura convoque a concurso para las Cámaras de Apelación del Trabajo, en cumplimiento de la Ley 15.057.

Desde el Colegio consideraron que la doble instancia en el fuero laboral constituye una exigencia legal, constitucional y convencional y reclamaron que se avance con las designaciones pendientes.

Actividad del Colegio Antes de cerrar su exposición, Pimpinatti repasó algunos aspectos de la actividad desarrollada por el Colegio de Abogados de Pergamino durante el último año.

Informó que, desde el Día del Abogado anterior hasta la fecha, se desarrollaron 250 horas cátedra de actividades académicas, muchas de ellas con certificación universitaria, a través de los distintos institutos y comisiones del Área Académica.

También destacó los servicios disponibles para los matriculados sin costo, entre ellos las suscripciones a Microjuris, El Derecho y Hammurabi, además de la biblioteca, Infoexperto y el espacio de cowork institucional que se encuentra en proceso de puesta en funcionamiento.

El presidente del Colegio agradeció especialmente al director académico, Eduardo Lantella, a los integrantes de los institutos y consultorios, al Consejo Directivo, al Tribunal de Disciplina y al personal del Colegio y de la Caja de la Abogacía.

Día del Abogado: compromiso En el cierre del acto por el Día del Abogado, Pimpinatti reivindicó el papel de la profesión y sostuvo que la abogacía trabaja para que prevalezcan la equidad, el razonamiento y la legalidad.

Finalmente, dirigió un mensaje a las autoridades presentes y remarcó que los principales reclamos planteados durante el acto no pueden ser resueltos exclusivamente por el Colegio.

“La segunda Juzgado de Familia necesita una ley. La alcaidía y el Juzgado de Ejecución necesitan una decisión. El mapa judicial necesita voluntad política”, sintetizó.

El titular del Colegio de Abogados de Pergamino destacó que este año existe un elemento diferencial: el diagnóstico y los reclamos fueron respaldados conjuntamente por la abogacía y la magistratura del Departamento Judicial.