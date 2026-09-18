El centro de monitoreo reportó el robo de cables en proceso y la Policía se desplegó hasta detener al ladrón

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Policiales

La DDI Pergamino aprehendió a un sujeto de 40 años acusado de participar en el robo de cables del tendido telefónico en el barrio José Hernández.

La DDI Pergamino aprehendió este viernes a un sujeto de 40 años acusado de participar en un robo de cables ocurrido en el barrio José Hernández. La investigación se inició a partir del aviso del Centro de Monitoreo municipal, cuyos operadores observaron en tiempo real movimientos vinculados con la sustracción del tendido telefónico.

Investigación El procedimiento fue realizado por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, a partir de la intervención de la Fiscalía Nº 2, a cargo del fiscal Germán Guidi.

El hecho investigado se registró este viernes en inmediaciones de las calles Vergara Campos y Venini, en el barrio José Hernández, donde fue detectada la sustracción de cables pertenecientes al tendido de telefonía.

De acuerdo con la información oficial, los operadores del Centro de Monitoreo municipal advirtieron la maniobra y realizaron un seguimiento mediante las cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la zona. El reporte permitió aportar información en tiempo real a los investigadores que trabajaban para establecer la identidad de los responsables.

A partir del análisis de las imágenes obtenidas por el sistema de videovigilancia, los detectives de la DDI lograron identificar a uno de los sospechosos. Con esos datos, los investigadores se trasladaron hacia el sector donde residiría el imputado para intentar localizarlo.

Sospechoso identificado por las cámaras El sospechoso fue identificado oficialmente como Roberto Eduardo Giménez, de 40 años. Según informaron desde la DDI Pergamino, los investigadores lograron ubicarlo en las inmediaciones de su domicilio.

Al advertir la presencia policial, se produjo una breve persecución que finalizó en la zona de las calles Mazzei y José Hernández, dentro del mismo barrio. Allí los efectivos interceptaron al sujeto y procedieron a su aprehensión, luego de poner las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía interviniente.

La pesquisa se encuentra encuadrada inicialmente como un caso de robo agravado por escalamiento, de acuerdo con la calificación consignada en el informe policial.

Secuestros tras el robo de cables Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a la causa. Entre ellos se encuentran una bicicleta, una mochila, prendas de vestir y un cuchillo.

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La Policía procura establecer ahora el grado de participación que habría tenido el aprehendido en la sustracción del tendido telefónico y determinar si existen otros involucrados en el hecho.

La identificación a través de las cámaras municipales resultó un elemento central para orientar la investigación y permitió a los detectives avanzar rápidamente desde la detección del robo de cables hasta la localización del sospechoso.

Intervención de Fiscalía 2 Una vez interceptado Giménez, los efectivos de la DDI mantuvieron comunicación con la Fiscalía Nº 2, desde donde avalaron las actuaciones realizadas y dispusieron formalizar la aprehensión.

El sujeto fue notificado de los derechos y garantías previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y quedó alojado en dependencias de la Delegación Departamental de Investigaciones Pergamino.

Según lo dispuesto por la Fiscalía, está previsto que sea trasladado a una audiencia durante la tarde de este viernes, en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas por el robo de cables ocurrido en el barrio José Hernández.

La investigación continúa bajo intervención del fiscal Germán Guidi, con el objetivo de reunir nuevos elementos que permitan determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción del tendido telefónico y establecer eventuales responsabilidades.