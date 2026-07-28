El Bar Querede inaugura el mes de agosto con la infaltable caña con ruda

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Pergamino

Este sábado se celebra la festividad de la Pachamama. El histórico recinto pergaminense preparó sus botellas.

Agosto no es agosto si no empieza con caña con ruda, el brebaje milenario para ahuyentar los malos espíritus y honrar a la Pachamama.

La tradición indica que beber tres sorbos (o tres copas para los más corajudos) garantiza la buena salud y prolonga la vida. Y si hay un lugar en Pergamino que es emblema de esta costumbre es el Bar Querede, ubicado en avenida Colón y Pinto.

Cabe destacar que las mezclas suelen ser preparadas con un año de anticipación, para una mejor maceración. La logística previa radica en que en este bar fundado hace más de 100 años saben que recibirán a una gran cantidad de parroquianos deseosos de beber su caña con ruda.

Tradición

En los últimos años, cada vez más personas adoptaron el ritual de beber cada 1º de agosto tres sorbos de caña con ruda en ayunas.

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El origen de esta tradición se remonta a los guaraníes, que reconocían las capacidades medicinales de la ruda macho, siendo utilizada internamente con éxito contra los parásitos y determinados malestares estomacales. Además, era usada para calmar el ardor y la irritación de picaduras de bichos y alimañas.

La fecha coincide con la festividad de la Pachamama, por lo que el brebaje es utilizado para “espantar los males del invierno”. La creencia de los pueblos originarios era que en agosto se producían muchas muertes en la población y en el ganado, debido al frío y las lluvias. De ahí que nace el famoso refrán “julio los prepara y agosto se los lleva”.