> El Banco Solidario de Medicamentos de Pergamino celebró 25 años de compromiso con la comunidad

Municipalidad de Pergamino

El Banco Solidario de Medicamentos de Pergamino celebró sus 25 años de trabajo sostenido al servicio de la comunidad, en un encuentro que reunió a voluntarios, colaboradores y representantes del Municipio. La institución, que nació en 2001 como respuesta a una necesidad concreta, continúa brindando medicamentos a personas que los...

El Banco Solidario de Medicamentos de Pergamino celebró sus 25 años de trabajo sostenido al servicio de la comunidad, en un encuentro que reunió a voluntarios, colaboradores y representantes del Municipio.

La institución, que nació en 2001 como respuesta a una necesidad concreta, continúa brindando medicamentos a personas que los necesitan y fortaleciendo su trabajo a través de la articulación con distintas instituciones y áreas municipales.

Cabe recordar que el 5 de diciembre del 2023 se inauguró la nueva sede ubicada en Lagos 546, en el Centro Regional Universitario.

Durante el encuentro que transcurrió en el día de ayer, el coordinador del Banco Solidario de Medicamentos, Jorge Abal, destacó el acompañamiento de los medios de comunicación y el valor del trabajo conjunto. “Esto surge como solución a una necesidad real en el 2001 y todavía sigue siendo una necesidad. Gracias a que nos podemos amalgamar, juntar y coordinar la tarea, esto es un paso adelante”, señaló.

Por su parte, el concejal Ignacio Maiztegui felicitó a quienes forman parte de la institución y puso en valor el compromiso de los voluntarios. “Hay un grupo de gente comprometida, solidaria, que da parte de su tiempo para la comunidad en la que vive. Desde ya estamos a disposición, pero sobre todo muy agradecidos por todo lo que hacen”, expresó.

Abal también remarcó la importancia de garantizar la continuidad del proyecto y sumar nuevas generaciones. “Esperamos que sean otros 25 años como mínimo. La juventud que pueda sumarse es muy bien recibida”, afirmó. En ese sentido, adelantó que se encuentran trabajando junto al Instituto 5 de Formación Docente en un proyecto audiovisual que será presentado próximamente.

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La secretaria de Salud, Erica Períes, también destacó el recorrido de la institución y el rol de los voluntarios. “Hace 25 años, cuando esto nacía, creo que no pensaban que iba a llegar a tanto, que iba a crecer. Hay que agradecer el compromiso de los voluntarios e invitar a que se sumen nuevas voluntades”, sostuvo.

Además, remarcó la articulación que se viene llevando adelante entre la Secretaría de Salud y la red de Medicamentos para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, la farmacéutica de la Secretaría de Salud, Marisol Santoro, valoró el trabajo conjunto y la posibilidad de seguir difundiendo la tarea del Banco. “Podemos trabajar juntos y ayudar, que es lo más importante, y que se difunda lo que hace el Banco de Medicamentos, que es muy importante para la población”, concluyó.