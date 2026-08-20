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Drones tácticos con cámaras térmicas refuerzan la seguridad rural en Pergamino para prevenir delitos agropecuarios

Despliegan operativos de videovigilancia aérea con drones tácticos y cámaras térmicas para combatir el delito rural en campos del Partido de Pergamino.

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20 de agosto de 2026 a las 05:29 p. m.
Drones tácticos con cámaras térmicas refuerzan la seguridad rural en Pergamino para prevenir delitos agropecuarios
Los jefes policiales y el secretario de seguridad están monitoreando los patrullajes de drones.

Las autoridades del Partido de Pergamino desplegaron intensos operativos de videovigilancia con drones tácticos y cámaras térmicas en la zona rural. La iniciativa busca prevenir delitos agropecuarios y reforzar la seguridad en los campos mediante patrullajes aéreos nocturnos de alta precisión tecnológica coordinados entre las fuerzas policiales y el municipio local.

Drones en la zona rural

Durante las jornadas del martes y miércoles de la última semana, el Partido de Pergamino fue escenario de un despliegue preventivo enfocado en la protección del sector agropecuario. Los procedimientos se centraron en la ejecución de patrullajes aéreos diseñados para cubrir amplias extensiones de terreno en poco tiempo, logrando monitorear puntos críticos y caminos rurales de difícil acceso terrestre.

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El dron de alta complejidad que patrulla la zona rural con capacidad para hacer vuelos de monitoreo nocturnos.LA OPINION

Uso de cámaras térmicas

Las tareas operativas estuvieron a cargo de la Sección Táctica de Videovigilancia del Área de Comunicaciones, conducida por el subcomisario Martín Morales junto a ocho pilotos especializados. La flota empleó drones de última generación dotados de cámaras térmicas, una herramienta clave para la detección de calor y visibilidad nocturna. Esta tecnología permite vigilar propiedades y rodeos en la oscuridad, identificando movimientos sospechosos a gran distancia sin alertar a los delincuentes.

Coordinación de seguridad rural

La Policía del Comando de Patrulla Rural realizó recorridas aéreas por campos del partido de Pergamino.LA OPINION

El dispositivo desplegado en la zona rural contó con supervisión técnica e institucional del Comando de Prevención Rural (CPR) y la Coordinación de Zona de Seguridad Rural. Las acciones coordinadas por el comisario inspector Sebastián Medina y la subcomisaria Ayelén Labanca aseguraron el acoplamiento directo entre el monitoreo desde la estación de control en tierra y las patrullas terrestres que recorren la jurisdicción.

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Respaldo al sector agropecuario

El municipio apoyó el operativo mediante la presencia del secretario de Seguridad del Partido de Pergamino, Ignacio Doddi, y el jefe de Patrullas Urbanas, Alejandro Castro. Desde la comuna remarcaron que el uso de drones tácticos potencia la eficacia de los recorridos habituales y brinda respuestas operativas inmediatas ante emergencias reportadas por los productores del sector agropecuario.

Nuevos patrullajes en Pergamino

Las autoridades confirmaron que la presencia de drones tácticos con cámaras térmicas continuará de forma sorpresiva y en horarios dinámicos en toda la zona rural de Pergamino. La estrategia apunta a desalentar abigeatos y robos de maquinaria, consolidando un esquema disuasivo de cobertura integral.

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