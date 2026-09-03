> Dos sujetos quedaron aprehendidos por el robo de cables en la zona sur

Policiales

La DDI Pergamino realizó allanamientos en el barrio Belgrano y aprehendió a dos individuos investigados por robo de cables y transformadores.

Dos hombres fueron aprehendidos en Pergamino durante una investigación por robo de cables del tendido eléctrico, luego de una serie de allanamientos realizados por la DDI Pergamino en el barrio Belgrano. Los procedimientos permitieron secuestrar cables, transformadores y cuadros de motocicletas, además de detectar un rodado con pedido activo por robo calificado.

La investigación se inició a partir de distintas denuncias formuladas por la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (CELP) ante la Fiscalía Departamental, relacionadas con la sustracción de cables pertenecientes al tendido eléctrico y transformadores. Los hechos ocasionaron importantes perjuicios económicos y, en determinados episodios, provocaron interrupciones del suministro que afectaron directamente a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

El último episodio que motivó el despliegue policial y judicial se produjo sobre la Ruta Nacional 8, donde delincuentes sustrajeron parte del tendido de media tensión. Como consecuencia del robo de cables, numerosas familias residentes en viviendas del barrio Aeroclub quedaron sin servicio eléctrico desde aproximadamente la 1:30 de la madrugada hasta la mañana siguiente, cuando una cuadrilla de operarios de la Cooperativa Eléctrica trabajó para reponer el equipamiento y restablecer el suministro.

La investigación quedó a cargo de la UFI y J Nº 2 Departamental, conducida por el fiscal Germán Guidi, quien dispuso que detectives de la DDI Pergamino realizaran tareas destinadas a identificar a los responsables de los hechos denunciados.

Los elementos secuestrados en los operativos policiales y judiciales. LA OPINION Investigación por robo de cables Los detectives llevaron adelante distintas medidas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de información vinculada con los episodios denunciados. A partir de esas tareas, los investigadores habrían logrado individualizar a dos hombres como sospechosos de estar relacionados con la sustracción del material eléctrico.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, los investigadores mantuvieron comunicación con la Fiscalía interviniente y se dispusieron allanamientos de urgencia en dos domicilios ubicados en inmediaciones de avenida Perito Moreno y Barrancas del Paraná, en el barrio Belgrano.

Los procedimientos se concretaron durante la mañana, el mediodía y la tarde de este jueves, con participación de efectivos de la DDI Pergamino y bajo las directivas impartidas por el fiscal Guidi.

El sujeto de 45 años terminó involucrado en la investigación policial y judicial. LA OPINION Uno de los objetivos fue una vivienda situada en inmediaciones de avenida Perito Moreno y Barrancas del Paraná, donde reside CAM, de 45 años. El resultado del procedimiento fue considerado positivo por los investigadores debido al hallazgo de distintos elementos que quedaron incorporados a la causa.

En el lugar fueron secuestrados cables de preensamblado, cable desnudo, torniquetas, alambre y aislantes de cerámica, materiales que por sus características fueron incorporados como elementos de interés para la investigación por robo de cables.

Respecto de Moyano, desde la Fiscalía se dispuso su notificación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de encubrimiento y posteriormente recuperó la libertad, quedando sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes.

Secuestro de cables y transformadores Los allanamientos fueron en viviendas del barrio Belgrano. LA OPINION El segundo procedimiento se realizó en otro domicilio ubicado sobre avenida Perito Moreno, donde los investigadores identificaron como residente a LED, de 29 años.

El joven de 29 años está sospechado de participar del robo del tendido de media tensión. LA OPINION En esa propiedad los efectivos encontraron tres cuadros de motocicleta con sus numeraciones limadas y otro cuadro de motocicleta que registraba un pedido activo por robo calificado. De acuerdo con la información oficial incorporada al procedimiento, este último requerimiento tenía fecha de alta del 10 de febrero de 2018 y correspondía a una causa con intervención de la UFI y J Nº 7 Departamental Pergamino.

Pero además del material relacionado con motocicletas, el allanamiento permitió secuestrar tres transformadores eléctricos que presentaban daños y aproximadamente 100 metros de cable preensamblado.

Los elementos vinculados con el tendido eléctrico fueron incorporados a la investigación. Parte de ese material quedó entregado en carácter judicial provisorio a Víctor Díaz, de 70 años, según consta en el acta policial.

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En el lugar, Lucas Díaz fue aprehendido y trasladado a la sede de la DDI Pergamino, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente. La medida fue adoptada en el marco de una imputación por encubrimiento y posteriormente fue avalada por el Ministerio Público Fiscal.

El impacto del robo de cables La investigación adquiere particular relevancia por el impacto que tiene la sustracción de infraestructura eléctrica sobre los usuarios. A diferencia de un robo convencional de elementos pertenecientes a una propiedad particular, el retiro ilegal de cables, transformadores u otros componentes del tendido puede generar interrupciones del suministro y afectar a numerosas familias.

En el caso investigado, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció reiteradamente la sustracción de materiales pertenecientes a redes de alta tensión, tendidos preensamblados y transformadores. Según se desprende de la investigación, estos episodios representan tanto un perjuicio económico para la entidad como una afectación directa para los usuarios que dependen de esas instalaciones.

El episodio registrado sobre la Ruta Nacional 8 constituye un ejemplo concreto del impacto que puede generar el robo de cables. La extracción de parte del tendido de media tensión dejó sin electricidad durante varias horas a vecinos del barrio Aeroclub y obligó a los operarios de la Cooperativa Eléctrica a intervenir para reparar los daños y restablecer el servicio.

Además del costo del material sustraído, la reposición de los componentes requiere movilizar personal especializado, vehículos y equipamiento para realizar trabajos sobre la red eléctrica.

Dos aprehendidos en Pergamino La causa continúa bajo intervención de la UFI y J Nº 2 Departamental, a cargo del fiscal Germán Guidi, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos y se profundiza la investigación para determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los involucrados.

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Los procedimientos permitieron recuperar materiales que podrían estar vinculados con los hechos investigados y, al mismo tiempo, detectar otros elementos de presunto origen ilícito que dieron lugar a actuaciones por encubrimiento.

Desde la DDI Pergamino señalaron que las tareas investigativas se originaron en las denuncias presentadas por la Cooperativa Eléctrica y que el análisis de las cámaras de seguridad resultó una de las herramientas utilizadas para avanzar en la identificación de los sospechosos.

La investigación permanece abierta y no se descarta que puedan surgir nuevas medidas judiciales a partir del análisis de los elementos secuestrados, especialmente de los cables y transformadores encontrados durante los procedimientos.

La causa procura establecer si el material encontrado corresponde a alguno de los episodios denunciados por la Cooperativa Eléctrica y determinar la eventual responsabilidad penal de las personas investigadas.

Por el momento, Carlos Andrés Moyano fue notificado por encubrimiento y recuperó la libertad, mientras que Lucas Esteban Díaz quedó aprehendido por la misma figura, además de las actuaciones derivadas del hallazgo de los cuadros de motocicletas y del vehículo que registraba un pedido activo.