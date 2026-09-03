Detuvieron a una mujer acusada de participar en el robo a un remisero del barrio José Hernández

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Policiales

La DDI Pergamino detuvo a una mujer de 31 años acusada por el robo agravado a un remisero, ocurrido el lunes en José Hernández. Cumplirá arresto domiciliario.

La DDI Pergamino detuvo este jueves a una mujer de 31 años acusada de participar en el robo a un remisero ocurrido el lunes en el barrio José Hernández. La investigación permitió identificarla y obtener una orden judicial de detención. Tras ser indagada, la Justicia dispuso que cumpla arresto domiciliario.

El procedimiento fue realizado durante la tarde por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Pergamino, luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas a partir de la denuncia del chofer damnificado.

La causa se inició a partir de un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles Colodrero y Mazzei, en el barrio José Hernández, donde un trabajador de remís denunció haber sido víctima de un robo luego de finalizar un viaje.

Robo al remisero De acuerdo con la investigación, el hecho tuvo como víctima a CHS, de 54 años, quien se encontraba trabajando como chofer de remís cuando trasladó a dos personas hasta el sector donde finalmente ocurrió el episodio.

Según consta en la denuncia, una vez finalizado el viaje, los pasajeros habrían intimidado al conductor utilizando un arma blanca y, mediante amenazas, le sustrajeron distintas pertenencias antes de abandonar el lugar y emprender la fuga.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encuentra un teléfono celular Samsung A20 y una suma de dinero en efectivo estimada en alrededor de 100 mil pesos.

A partir de la denuncia se inició una investigación penal preparatoria, identificada como IPP 5961-26, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi.

Investigación de la DDI Pergamino Con el avance de las actuaciones, los investigadores de la DDI Pergamino llevaron adelante distintas medidas destinadas a establecer la identidad de las personas que habrían participado del robo.

Las tareas permitieron individualizar a una mujer de 31 años, sindicada en la investigación como presunta autora del hecho. Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó a la Justicia una orden de detención.

El pedido fue evaluado por el juzgado interviniente y finalmente autorizado durante la jornada de este jueves 3 de septiembre.

Con la medida judicial vigente, los detectives de la DDI Pergamino localizaron a la sospechosa en la zona de avenida Rocha y avenida de Mayo, donde concretaron su detención.

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La mujer fue identificada como BLRV, de 31 años, quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa por el robo agravado por el uso de arma.

Detención por robo agravado Luego del procedimiento, los investigadores comunicaron la situación a la Fiscalía 2 del fiscal Germán Guidi, desde donde se avaló el accionar policial y se dispuso la notificación de la imputación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

La mujer fue trasladada posteriormente a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes y quedó formalmente vinculada a la investigación por el robo denunciado por el remisero.

La causa continúa bajo la órbita de la UFIyJ Nº 2, mientras se procura determinar con precisión el grado de participación que habría tenido cada una de las personas involucradas en el episodio.

Arresto domiciliario Tras la audiencia desarrollada en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió que la mujer permanezca bajo arresto domiciliario.

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La medida deberá cumplirse en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Bombero Esquivel y J. Azurduy, en Pergamino.

A partir de esta resolución judicial, personal de la DDI Pergamino tendrá a su cargo la realización de controles periódicos para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

De esta manera, la acusada no quedó alojada en una dependencia policial, sino que deberá permanecer en el domicilio fijado judicialmente mientras continúa el proceso penal.