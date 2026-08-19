Dos proyectos de San Nicolás avanzaron a la instancia provincial de la Feria de Ciencias

> Dos proyectos de San Nicolás avanzaron a la instancia provincial de la Feria de Ciencias

San Nicolás

“Microfantasmas parte II”, de la Escuela Primaria N° 4, y “Lobito 2”, del Jardín N° 925, fueron seleccionados entre 11 trabajos de la región y competirán en septiembre.

19 de agosto de 2026 a las 03:45 p. m.

19 de agosto de 2026 a las 03:45 p. m.

Dos proyectos educativos de San Nicolás fueron seleccionados para participar de la instancia provincial de la Feria de Ciencias, tras la evaluación regional realizada el 14 de agosto en Ramallo. En esa jornada se presentaron 190 trabajos de instituciones de seis distritos bonaerenses, de los cuales 11 lograron avanzar a la siguiente etapa.

Dos proyectos de San Nicolás llegaron a la instancia provincial Los representantes de San Nicolás que obtuvieron la clasificación son “Microfantasmas parte II”, de la Escuela de Educación Primaria N° 4, y “Lobito 2: un documental nacido de la ciencia”, del Jardín de Infantes N° 925.

Ambas propuestas fueron seleccionadas luego de la instancia regional, en la que participaron establecimientos educativos de San Nicolás, Ramallo, Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento y San Pedro.

La próxima etapa de la Feria de Ciencias está prevista entre el 1 y el 3 de septiembre, cuando los proyectos seleccionados de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires vuelvan a encontrarse para presentar sus investigaciones y experiencias.

Los 11 trabajos seleccionados en la región Además de las dos propuestas de San Nicolás, otros nueve proyectos de instituciones de la región consiguieron el pase a la instancia provincial.

Los trabajos seleccionados fueron:

“Microfantasmas parte II”, EEP N° 4, San Nicolás.

“Lumimapa”, EEST N° 1, Capitán Sarmiento.

“Huellas Bonitas”, EP N° 20, Ramallo.

“Mi Baradero – Plataforma digital para la comunidad”, EEST N° 1, Baradero.

“Coloma 365 turismo sin pausa”, EES N° 12, Baradero.

“Raíces en el Mapa”, EES N° 1, Ramallo.

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“Basura a cielo abierto”, CEA 705, San Pedro.

“Lo que el frío no elimina”, ISFT N° 192, Baradero.

“Lobito 2: un documental nacido de la ciencia”, JI N° 925, San Nicolás.

“Aeolian Rose”, EEST N° 1, Ramallo.

“Historias para construir memoria”, Colegio Santa Teresita, Arrecifes.

La clasificación también representa un reconocimiento al trabajo desarrollado durante el año por estudiantes y docentes de los establecimientos participantes, que llevaron adelante proyectos vinculados con distintas áreas del conocimiento y problemáticas de interés.

Más de 231 mil estudiantes participan de la Feria de Ciencias La Feria de Ciencias bonaerense reúne cada año a instituciones educativas de toda la provincia y busca generar espacios para que los estudiantes puedan investigar, desarrollar proyectos y compartir sus conocimientos.

De acuerdo con los datos difundidos sobre la edición 2026, las distintas instancias de la feria involucran a más de 231.000 estudiantes, con más de 12.840 proyectos acompañados por alrededor de 18.400 docentes.

Con la clasificación obtenida en Ramallo, los dos proyectos de San Nicolás continuarán ahora su recorrido en la instancia provincial. Allí deberán presentar sus propuestas ante una nueva instancia de evaluación y compartir la experiencia con trabajos provenientes de otros distritos bonaerenses.