Dos perros pit bull mordieron gravemente a un hombre en el barrio San José

Policiales

Un hombre de 56 años sufrió heridas en ambas piernas y el abdomen durante un ataque de perros en el barrio San José. Fue asistido y trasladado.

Un hombre de 56 años sufrió graves heridas durante un ataque de perros ocurrido en el barrio San José de Pergamino, donde, según manifestó ante los efectivos, fue mordido por dos animales de raza pit bull que se encontraban en la vía pública. El SAME lo asistió y trasladó a un centro de salud.

El episodio se registró durante la noche del martes, alrededor de las 21:00, en inmediaciones de las calles Merlino y Arnold, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una persona herida como consecuencia de la mordedura de un perro.

A partir del aviso, personal del Comando de Patrulla Pergamino se dirigió hasta el lugar junto con una ambulancia del SAME, cuyo equipo médico constató que la víctima presentaba múltiples lesiones compatibles con mordeduras de animales.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hombre fue identificado como Ricardo Ariel Carpio, de 56 años, quien presentaba heridas en ambas piernas y también lesiones en la zona de la piel del abdomen. El vecino habría explicado a los agentes que había sido atacado por dos perros pit bull que se encontraban en la vía pública.

Animales peligrosos Tras asistir a la víctima, los efectivos policiales realizaron averiguaciones para establecer la procedencia de los animales y se dirigieron hasta un domicilio ubicado en las inmediaciones del lugar del hecho, señalado como propiedad de una vecina identificada como Alejandra.

Según consta en las actuaciones policiales, al arribar a la vivienda los agentes observaron a dos perros pit bull de tamaño mediano, que se encontraban sujetos con cadenas. Los efectivos intentaron establecer contacto con los moradores y golpearon la puerta en reiteradas oportunidades, aunque no fueron atendidos por ninguna persona.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, el personal del SAME brindó asistencia al hombre herido y posteriormente dispuso su traslado para que recibiera atención médica y se evaluara el alcance de las lesiones provocadas por el ataque de perros.

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Investigación por ataque de perros El hecho quedó registrado bajo la carátula de lesiones y dio lugar a la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Pergamino, desde donde se impartieron las primeras directivas para avanzar con el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo el incidente.

La causa fue identificada como P.P. Nº 761/2026 e IPP Nº 12-00-005135-26, mientras que las actuaciones fueron iniciadas por personal de la Comisaría Tercera de Pergamino.

La investigación deberá establecer con precisión cómo ocurrió el ataque de perros, las circunstancias en las que los animales llegaron a la vía pública y las responsabilidades que pudieran corresponder en relación con la tenencia y custodia de los canes.

El caso volvió a poner en el centro de la atención la importancia de la tenencia responsable de animales y de las medidas de seguridad necesarias para evitar que perros potencialmente peligrosos puedan circular sin control por espacios públicos y generar situaciones de riesgo para vecinos y transeúntes.

Herido por perros La víctima fue asistida inicialmente en el lugar por profesionales del SAME, luego de que los vecinos solicitaran la intervención de los servicios de emergencia. Las heridas registradas en las piernas y el abdomen evidenciaron la gravedad del episodio y motivaron su traslado para recibir atención médica.