“Disfrutá Pergamino con tu escuela”: alumnos de TEAMS y del Hogar de Jesús visitaron espacios culturales

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Municipalidad de Pergamino

El programa municipal propone recorridos por museos, teatros y centros culturales para que los estudiantes conozcan el patrimonio histórico y artístico de Pergamino a través de experiencias educativas y recreativas. La Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando el programa “Disfrutá Pergamino con tu escuela”, una iniciativa que desde hace dos años...

29 de octubre de 2026 a las 09:55 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 29 de octubre de 2026 a las 09:55 a. m.



El programa municipal propone recorridos por museos, teatros y centros culturales para que los estudiantes conozcan el patrimonio histórico y artístico de Pergamino a través de experiencias educativas y recreativas.

La Municipalidad de Pergamino continúa desarrollando el programa “Disfrutá Pergamino con tu escuela”, una iniciativa que desde hace dos años invita a los estudiantes a conocer distintos espacios culturales de la ciudad y acercarse a su historia, su arte y su patrimonio.

En esta oportunidad, alumnos de 5º año del nivel primario del colegio TEAMS participaron del circuito cultural, que incluye visitas a diferentes espacios municipales.

La actividad comienza en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, donde los chicos recorren el escenario y los camarines, conocen el detrás de escena y disfrutan de una proyección audiovisual sobre Pergamino y una película animada.

La propuesta continúa en el Museo Municipal, con una visita guiada, y en el Centro Cultural Bellas Artes, donde los estudiantes conocen la historia del edificio, su funcionamiento actual y participan de actividades lúdicas y talleres de arte.

Por otra parte, alumnos de 3º año del turno tarde de la Escuela Hogar de Jesús visitaron el Museo Héroes de Malvinas. Allí fueron recibidos por excombatientes, quienes estuvieron a cargo de la visita guiada y compartieron con los chicos la historia y las experiencias vinculadas a la causa Malvinas.

Como parte de la actividad, los estudiantes entregaron una maqueta de las islas y sus buques, que quedó incorporada a la muestra del museo.





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