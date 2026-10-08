Día Mundial de la Visión: alertan sobre el impacto de las pantallas y la importancia del chequeo anual

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Salud

Los oftalmólogos reiteraron la importancia del cuidado ocular preventivo frente a patologías silenciosas y al aumento de la fatiga visual digital.

En el marco del Día Mundial de la Visión, que se conmemora cada 8 de octubre y que este año tiene como lema global #LoveYourEyes (“Amá tus ojos”), la comunidad médica reiteró la importancia del cuidado ocular preventivo frente a patologías silenciosas y al aumento de la fatiga visual digital, un problema que afecta por igual a chicos en edad escolar y a adultos.

La doctora María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano, de OSPEDYC, explicó que “muchas afecciones oculares avanzan sin dar síntomas iniciales. Por eso, la visita anual al oftalmólogo —con examen de fondo de ojo incluido— es irremplazable, se usen o no anteojos. Este chequeo es crítico en la infancia para detectar problemas de desarrollo visual que impactan en el rendimiento escolar, y cobra especial relevancia a partir de los 40 años o en personas con diabetes, hipertensión y antecedentes familiares de glaucoma”.

Fatiga visual y miopía Se estima que entre el 50% y el 90% de los usuarios que pasan más de 3 horas diarias frente a pantallas presentan síntomas de Fatiga Visual Digital (o Síndrome Visual Informático). Asimismo, la frecuencia media de parpadeo se reduce de 15 a 20 veces por minuto en condiciones normales a solo 5 a 7 veces por minuto al mirar fijamente una pantalla, lo que acelera la evaporación de la película lagrimal y desencadena ojo seco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2050 cerca del 50% de la población mundial será miope. El uso prolongado de visión cercana en niños y la falta de tiempo al aire libre son los determinantes principales en la elongación del globo ocular.

Entre los principales factores de riesgo para desarrollar miopía se destacan tener uno o ambos progenitores miopes, acumular muchas horas de actividades de visión a corta distancia sin pausas, el escaso tiempo al aire libre y una mala iluminación ambiental. Si uno o ambos padres son miopes, el riesgo aumenta considerablemente, aunque los factores ambientales modulan la aparición y la progresión de la enfermedad. En todos los pacientes con miopía o con factores predisponentes, el uso prolongado de dispositivos digitales de mano, como celulares y tablets, representa un factor de riesgo central.

Alertas Para una detección temprana, es fundamental prestar atención a las señales de alerta. Los síntomas de miopía más frecuentes incluyen:

-Entrecerrar los ojos para ver de lejos.

-Acercarse demasiado a libros o pantallas.

-Dolores de cabeza y fatiga visual.

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-Bajo rendimiento escolar por dificultad para ver el pizarrón.

-Posturas anormales de la cabeza para intentar enfocar.

Pantallas: el hábito invisible que agota la vista Pasar más de dos horas diarias frente a pantallas reduce drásticamente la frecuencia del parpadeo, lo que provoca ardor, sequedad, visión borrosa y dolores de cabeza. Para prevenir la fatiga visual digital, se recomienda:

-Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos de pantalla, mirar durante 20 segundos a 6 metros de distancia, acordándose de parpadear.

-Más aire libre para los chicos: fomentar entre 1 y 2 horas diarias de actividades en exteriores, una de las herramientas más eficaces para prevenir la miopía infantil.

-Higiene digital: mantener los dispositivos a más de 40 cm de distancia y apagar todo al menos una hora antes de ir a dormir.