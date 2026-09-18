Detuvieron en el barrio Jorge Newbery a un sujeto acusado de robar una moto en avenida Florencio Sánchez

> Detuvieron en el barrio Jorge Newbery a un sujeto acusado de robar una moto en avenida Florencio Sánchez

Policiales

La investigación se inició tras el robo de una motocicleta registrado por cámaras de seguridad frente a un comercio de avenida Florencio Sánchez.

Un sujeto de 27 años fue detenido en barrio Jorge Newbery por un robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que una motocicleta fue sustraída frente a un comercio de avenida Florencio Sánchez. La detención fue concretada durante un operativo policial y quedó a disposición de la Justicia.

Robo de moto registrado El hecho que dio origen a la investigación ocurrió frente a un local comercial ubicado sobre avenida Florencio Sánchez, donde una motocicleta había quedado estacionada en la vía pública.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector registraron el momento en que un individuo se aproximó al rodado, se subió y se alejó rápidamente del lugar trasladando la motocicleta.

Las imágenes obtenidas fueron incorporadas a la investigación judicial y resultaron de utilidad para avanzar en la identificación del presunto responsable del robo.

Investigación por robo agravado A partir de las tareas realizadas por los investigadores, la Fiscalía Nº 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, solicitó una orden de detención para un sujeto de 27 años, medida que fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del juez Julio Caturla.

La causa fue caratulada como robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, de acuerdo con la imputación formulada en el marco de la investigación.

La pesquisa permitió establecer elementos que vincularían al detenido con el hecho denunciado, mientras que las imágenes de las cámaras de seguridad constituyeron uno de los elementos considerados durante el avance de las actuaciones.

Detención en Jorge Newbery La detención se concretó durante las primeras horas de la madrugada de este viernes, alrededor de las 3, cuando efectivos de la Comisaría Tercera realizaban recorridas preventivas en distintos sectores de su jurisdicción.

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El procedimiento se desarrolló en el marco del Operativo Dinámico, dispuesto por la superioridad policial con el objetivo de reforzar la presencia y las tareas de prevención en diferentes barrios de Pergamino.

Durante una recorrida por barrio Jorge Newbery, los efectivos identificaron al sujeto y, al consultar sus datos, constataron que registraba un pedido de detención vigente en el marco de una causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Ante esta situación, los agentes procedieron a efectivizar la detención y trasladaron al imputado a la sede de la Comisaría Tercera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Imputación por robo Posteriormente, el fiscal Germán Guidi llevó adelante la indagatoria del detenido y le imputó formalmente el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, en relación con la investigación por la motocicleta sustraída frente al comercio de avenida Florencio Sánchez.

Las actuaciones judiciales continúan bajo intervención de la Fiscalía Nº 2 y el Juzgado de Garantías Nº 2, mientras se incorporan y analizan los distintos elementos reunidos durante la investigación.